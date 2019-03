Fra 3-0 til 3-3 på ti minutter: Landsholdet skabte et mirakuløst comeback i Basel

De næste mange, mange år vil vi snakke om de 10 minutter en sen tirsdag aften i Basel. De 10 minutter, hvor Danmark leverede et mirakuløst comeback og gik fra at være bagud 3-0 efter 83 minutter til at stå med 3-3 ved kampens afslutning.

Hvordan Åge Hareide, Jon Dahl Tomasson, staben og alle de danske bænkspillere kastede sig i armene på hinanden. Hvordan dem inde på banen lignede små børn, da de spurtede efter målscorer Henrik Dalsgaard på vej ud mod hjørneflaget. Hvordan det schweiziske publikum gik fra at hylde egne spillere og klappe sidemanden selvtilfredst på ryggen til at buhe ved sidste fløjt.

10 minutter, der stod i skærende kontrast til det, man så fra det danske landshold i de første 83 minutter. Her lignede det ikke bare, at landsholdets stime på 25 kampe uden nederlag under Hareide stod for fald.

Det var tale om en decideret overmatchning af danskerne. En præstation, der ville skabe spørgsmålstegn ved Hareides konservative holdopstilling og spillerne som Nicolai Jørgensen, Martin Braithwaite og backerne Dalsgaard og Stryger Larsens pladser.

Nu er deres præstationer historier, som kommer til at drukne i jublen. Ligesom den ubesejrede stime lever videre.

Danmark havde ikke et eneste skud inden for rammen i første halvleg, der var en af de dårligste set ud fra et offensivt synspunkt under Åge Hareide.

Modsat var der anderledes mening med tingene i første halvleg for Schweiz. Det virkede som en klar fordel, at landstræner Vladimir Petkovic stillede med seks mand på midtbanen med anfører Granit Xhaka som spilfordeler. Arsenal-spilleren kunne nemlig gang på gang fordele boldene til de to kanter, hvorefter Schweiz fik slået nogle nærgående indlæg.

Schweiz’ overtag førte dog kun til et enkelt skud inden for Kasper Schmeichels mål. Desværre for landsholdet endte det i nettet.

Et langskud fra Ricardo Rodríguez endte på armen hos angriber Alban Ajeti, der på den måde kunne tage bolden til sig med Simon Kjær i ryggen og lægge den til rette for Remo Freuler, som bankede fladt ind bag Schmeichel.

Ingen VAR-hjælp

Scoringen kom bestemt ikke ud af det blå med det tanke på det schweiziske overtag, men var alligevel bitter for danskerne.

Ved sommerens VM førte en lang arm fra Yussuf Poulsen mod Australien til, at dommeren gik ud mellem de to trænerbænker og dømte straffespark ved hjælp af VAR.

Et tiltag, der siden også har gjort sit indtog i Champions League, diverse store ligaer og også bliver taget i brug ved EM-slutrunden næste sommer.

Åge Hareide fik sendt et langt bedre dansk landshold på banen til anden halvlegs start end det, der havde forladt den et kvarter tidligere. Efter få minutter lykkedes det Nicolai Jørgensen at sende et kvalificeret spark mod Yann Sommers mål, som danskerne ikke formåede i de første 45 minutter.

Samme Jørgensen fandt med en smart detalje Yussuf Poulsen, der havde foretaget et dybdeløb, og sekundet efter sendte bolden i mål. Men Poulsen var inden blevet offside.

Den danske start gav en mavefornemmelse af, at landsholdet havde fundet svarene på, hvordan man skulle sig tilbage i kampen. Kort efter gik det helt anderledes.