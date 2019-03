Veloplagt Axelsen er hurtigt klar til semifinalen i Indien

Badminton. Viktor Axelsen og Kim Astrup/Anders Skaarup levede op til favoritværdigheden og sikrede danske semifinaler ved Super 500-turneringen India Open i New Delhi. Axelsen er seedet 2 i turneringen, men den højest rangerede efter afbud fra kineseren Shi Yuqi, og i kvartfinalen affærdigede en veloplagt Axelsen på 35 minutter inderen H.S. Prannoy (verdens nummer 24) med 21-10, 21-16. Det var den 5. indbyrdes sejr til Axelsen mod Prannoy, men det første møde siden 2016. I semifinalen venter endnu en inder i 32-årige Kashyap Parupalli (nr. 55). Den topseedede herredouble vandt 21-18, 21-15 over Tinn Isriyanet/Kittisak Namdash fra Thailand og møder Lee Yang/Wang Chi-Lin fra Taiwan i semifinalen. Mia Blichfeldt (nr. 22) spiller senere i dag kvartfinale mod inderen Sindhu Pusarla (nr. 6).

Golf. Nicole Broch Larsen gik første runde af LPGA Tour-turneringen Kia Classic, på Aviara Golf Club i Carlsbad, Californien, i 70 slag, hvilket er lig med to slag under banens par. Det placerer danskeren på en delt 20. plads - 5 slag efter den førende Chella Choi fra Sydkorea. Nanna Koerstz Madsen havde derimod en skidt dag med en runde i 5 slag over par, hvilket rækker til en 126. plads.

Fodbold. En amerikansk investorgruppe har købt 51 procent af aktierne i FC Helsingør, der efter sidste sæsons nedrykning fra Superligaen er næstsidst i 1. division. »Vi vil skabe et af Danmarks bedste ungdomsakademier, hvor en god blanding af unge danske spillere og de bedste amerikanske talenter fra vores samarbejdspartnere skal udvikles til dansk topfodbold og på længere sigt udlandet«, siger forretningsmanden Jordan Gardner på vegne af de nye ejere.

Håndbold. Den norske klub Larvik gik i betalingsstandsning sidst i februar, men på et årsmøde er det vedtaget at videreføre klubben, hvor danskeren Lene Rantala er midlertidig cheftræner.

Foto: Olivia Harris/Ritzau Scanpix I 2014 satte Hsu Shu-Ching verdensrekord ved Asian Games og han har vundet guld ved OL i både 2012 og 2016, men i denne uge blev taiwaneseren frataget sin VM-medalje fra 2017.

Olympisk. Den Internationale Olympiske komite har fanget endnu et par dopingsyndere efter at have reanalyseret prøver fra OL i 2012. Blandt de afslørede er en medaljevinder, vægtløfteren Valentin Hristov fra Aserbajdsjan, der skal returnere sig bronzemedalje fra 56-kg-klassen til IOC. Yderligere en vægtløfter er blevet diskvalificeret, men Hsu Shu-Ching fra Taiwan er ’kun’ diskvalificeret fra sin VM-sølvmedalje fra 2017. I 2012 blev Hsu Shu-Ching forfremmet til OL-guldet i kvindernes 53 kg-klasse, da Zulfiya Chinshanlo fra Kasakhstan blev afsløret som dopingsynder, og i 2016 genvandt Hsu Shu-Ching OL-titlen. Taiwaneseren undskylder sin handling og er parat til at acceptere sin straf. Hun indstillede karrieren sidste år, men trækker sig fra det trænerjob, hun siden har haft.

Golf. Både Joachim B. Hansen og Søren Kjeldsen klarede cuttet i Indian Open, men et par enkelte huller på anden runde kostede så dyrt, at mulighederne for en topplacering synes at fortone sig i det fjerne. Joachim B. Hansen lå omkring en 25.-plads, da han lavede dobbeltbohey på både 13. og 14. hul, og efter en anden runde i 72 slag er han med scoren 1 slag over par på en delt 53.-plads, 11 slag efter den førende amerikaner, Julian Suri, vinderen af Made in Denmark i 2017. Også Søren Kjeldsen lavede en dobbeltbogey på 14. hul og klarede efter en anden runde i 75 slag lige akkurat cuttet på 2 over par.

Svømning. Svømmerne på Det Nationale Træningscenter skal finde nye steder at træne, efter der er konstateret skimmelsvamp under gulvet på Bellahøj Svømmestadion. Danish Open i næste uge er allerede flyttet til Tåstrup, og NTC-svømmernes træning frem mod stævnet er flyttet til andre haller, men problemet bliver permanent til september. Ifølge minby.dk har Borgerrepræsentationen i København bevilget 40 millioner kroner til en renovering af svømmehallen, der derfor vil være lukket i ni måneder fra september i år.