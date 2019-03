FCN-topscoreren studerer sit idol helt vildt og lader op med hans mål på YouTube

FOR ABONNENTER

Prøv at forklare og overbevise angriberne på et fodboldhold om, at det ikke betyder mest, hvem der laver målene. Det vigtigste er, at der bliver scoret, og at kampen vindes. Efter kort betænkningstid vil de nikke ja og sige ’naturligvis’ – det er ligegyldigt, hvem der scorer. Men inderst inde er det nok ikke så selvfølgeligt for mange af dem. Angribere bliver målt på de mål, de laver, siger man, og at score er en slags doping. De er på banen for at score. Det er målene, de bliver lidt høje af.