Ny FCN-træner henter inspiration i litteraturen og i kunstens og ballettens verden

Flemming Pedersen, afløseren for Kasper Hjulmand, har været fodboldtræner i 38 år og debuterede som fastansat cheftræner med 0-0-kamp mod FCM’s mestre i Herning. Midtjyderne skuffede, og nu kan FC København med en favoritsejr over Esbjerg øge forspringet i toppen af mesterskabsspillet.

Superligaen har i Flemming Pedersen, der nu har afløst Kasper Hjulmand i FC Nordsjælland, fået en passioneret cheftræner, der elsker og på det nærmeste lever og ånder for fodbolden, men også flittigt søger inspiration uden for sporten. Bl.a. i kunstens verden, ballettens og i litteraturen.

Da han skulle have P-licens og skrev sin eksamensopgave, tog han på balletskolen på det Kgl. Teater for at følge og lade sig inspirere af balletmester Nikolaj Hübbe og hans visioner. Og Flemming Pedersen peger på bøger, der har givet ham nyt indblik. Bl.a. om tillidsanalyse, som den tyske sociolog Niklas Lumann har beskæftiget sig med, og om begrænsningens kunst, som Svend Brinkmann skriver om, fortæller Flemming Pedersen til fcn.dk.

»Fodbold er en passion for mig. Det er en drivkraft og motivation at gå fra det snævre jeg til det bredere omkring udvikling af spillet og mennesker omkring mig. Jeg satte mig som mål at blive divisionstræner, inden jeg blev 35 og nåede det som 30-årig. Siden har jeg hele tiden søgt at dygtiggøre mig«, siger FCN-træneren.

Fra 1982 til 1995 arbejdede han ved siden af fodbolden på kunstmuseet Louisiana i Humlebæk som højre hånd for grundlæggeren Knud W. Jensen. Flemming Pedersen, 55, lærte meget der, som han kunne bruge som fodboldtræner.

Grønland, Tyskland, England

Allerede som 18-årig vidste han, at han skulle gå trænervejen. Han startede som ungdomstræner i Espergærde IF. Han har været ansat i Helsingør IF som ungdoms-og divisionstræner, en kort periode var han træner i Grønland. Han har haft funktionen som cheftræner i Humlebæk og ungsenior- og DS-træner i FCK. Flemming Pedersen var med i Kasper Hjulmands trænerteam i tyske Mainz 05, og han har været i trænerstaben i Brentford.

»Jeg har prøvet at tælle lidt op på det, og det er 20 plus i antal af A-landsholdsspillere og 120 plus af Superligaspillere, som jeg har trænet gennem årene«.

I perioden, hvor Flemming Pedersen har arbejdet tæt sammen med Kasper Hjulmand, vikarierede han som chef i tre kampe, som blev vundet. Mod FC Midtjylland mestre på MCH Arena i Herning fik Pedersen superliga-debut som fastansat cheftræner, og holdet gav ham en tiltrædelsesgave ved at spille 0-0.

Farum-holdet var svækket af afbud på grund af skader og sygdom, og Peter Vindahl Jensen spillede sin første superligakamp i målet. Før pausen brændte Gustav Wikheim, Paul Onuachu og Evander – der ligesom FCN’s Andreas Skov Olsen lavede to mål i den festlige 3-3 kamp samme sted for en måneds tid siden – store chancer. FCM spillede ikke så dynamisk som ventet, og gæsterne, der havde stor respekt for Olsen, byggede gode angreb op i venstre side og var ved at score flere gange. Mads Valentin var gennembrudsfarlig, og Andreas Skov Olsen lagde til op en stor scoringsmulighed til Mohammed Kudus.

Ny FCN-målmand var god

Midtjyderne lagde et tungere pres på FCN efter pausen. Men de havde svært ved komme over kanterne, og Peter Vindahl Jensen leverede store redninger. Flere af Farum-spillerne må havde haft lidt ondt i hovedet efter kampen, fordi de skulle heade mange bolde ud af feltet.

Evander, månedens spiller i marts, skuffede hos FCM og blev udskiftet, og træner Kenneth Andersen så lidt bekymret ud. Der manglede overraskelser og nye ideer i opspillet. Derfor kunne Flemming Pedersens mænd, med fight, held og dygtighed, sikre sig et godt point. FCM tabte to, og det er de glade for i FCK.