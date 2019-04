OL-bronzevinder vinder de første to sejladser på Mallorca

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 16.00/22.00 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Vejle 1.05 Ishockey: New Jersey-NY Rangers 6’eren 21.00 Fodbold: Arsenal-Newcastle Eurosport 1 8.25/13.25 Snooker: China Open 17.30 Svømning: Nordic Tour 22.00 Curling: VM, USA-Skotland (m)

Sejlsport: Med sejre i begge sine indledende sejladser fik OL-bronzevinderen Anne-Marie Rindom en flyvende start på Trofeo Princesa Sofia Cup på Mallorca, hvor den tidligere verdensmester skal forsvare sidste års sejr blandt 118 laser radial-sejlere. Også i nacra 17 var der danske topplaceringer, da Lin Ea Cenholt/Christian Peter Lübeck med placeringerne 23-2-2 ligger nummer 4 sammenlagt. Allan Nørregaard/Katja Salskov-Iversen sejler deres første stævne sammen og er med placeringerne 21-7-7 på 15.-pladsen. Bedste danskere i 49erFX er Ida Marie Baad/Marie Thusgaard, der ligeledes er nummer 15, mens Andre Højen Christiansen er nummer 17 blandt 86 finnjoller.

Fodbold. I protest mod en forsinket udbetaling af lønnen for anden måned i træk har spillerne i den engelske klub Bolton Wanderers nedlagt arbejdet i 48 timer, skriver BBC. Championship-klubben ligger i forhandlinger med en ny ejer, hvilket resulterede i en forsinket udbetaling af lønnen for februar.

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix Blandt andet i denne uværdige situation bed Kash Ali angiveligt David Price i brystkassen under lørdagens sværvægtskamp i Liverpool.

Boksning: En britisk bokser kan nu blive frataget sin licens for at have bidt en modstander under en sværvægtskamp. Kash Ali blev under lørdagens opgør i Liverpool mod David Price flere gange af modstanderen beskyldt for at have bidt, inden dommeren stoppede kampen i 5. omgang. Price kunne da også præsentere et klart bidemærke i brystkassen. De britiske boksemyndigheder oplyser, at de har suspenderet Kash Ali, mens sagen undersøges nærmere. Bokseren får heller ikke i første omgang udbetalt sit honorar, cirka 175.000 kr. Da Price lørdag blev spurgt om chancerne for et revancheopgør, svarede han, at »... jeg ønsker ikke igen at dele ring med et monster som ham«. I 1999 fik den britiske mellemvægter Adrian Dodson halvandet års karantæne for at have bidt sin modstander Alain Bonnamie. Og rigtig mange boksefans husker utvivlsomt, da Mike Tyson bed noget af Evander Holyfields øre i en kamp i 1997.

Golf. Lucas Bjerregaard tabte kampen om 3.-pladsen ved WGC Match Play i Austin med 4&2 til den italienske Ryder Cup-helt, Francesco Molinari. »Det har selvfølgelig været en fantastisk uge. Vi var 64 fra starten og jeg er blandt de sidste 4. Men at tabe to gange på en dag gør ondt«, sagde Lucas Bjerregaard på pressemødet efter turneringen, som Kevin Kissner vandt 3&2 over Matt Kuchar. Lucas Bjerregaards 4.-plads indbragte 574.000 dollar (ca. 3,8 mio. kr.) og 22,8 point til verdensranglisten, hvor Lucas Bjerregaard som nr. 43 er højere placeret end nogen sinde og har overhalet Thorbjørn Olesen, der er nummer 51. I denne uge har Lucas Bjerregaard fået en sponsorinvitation til PGA-turneringen Valero Texas Open og i næste uge udgør han og Thorbjørn Olesen den danske deltagelse i årets første major, Masters på Augusta.

Fodbold: Den tidligere engelske landstræner Steve McClaren er blevet fyret som manager for Queens Park Rangers i den næstbedste engelske række. Det oplyser klubbens fodbolddirektør, Les Ferdinand. McClaren overtog holdet sidste sommer og vandt 16 ud af i alt 46 kampe på tværs af alle turneringer. Den hidtidige assistent John Eustace overtager midlertidigt jobbet. Queens Park Rangers ligger aktuelt på 17.-pladsen i Championship, otte point over nedrykningsstregen.

Cykling: Søren Kragh Andersen forlænger sin kontrakt med Team Sunweb, så aftalen nu løber til 2022. Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

Golf. En finalerunde i 69 slag sendte Nicole Broch Larsen op til en slutplacering som nummer 28 i Kia Classic i Californien. Det er den 25-årige OL-deltagers bedste placering på LPGA Tour siden maj sidste år. Turneringen blev vundet af den 20-årige japaner Nasa Hataoka.

Gymnastik: Det er ikke kun i amerikansk gymnastik, at unge talenter er blevet udsat for overgreb. En tidligere brasiliansk træner er nu ved en domstol blevet udelukket fra gymnastikverdenen på grund af beskyldninger om seksuelle overgreb. Fernando de Carvalho Lopes blev først anklaget af en 12-årig pige, og siden fulgte anklager fra en række andre unge gymnaster. Træneren, der mest arbejdede med ungdomshold, blev fjernet fra sit job en måned før OL i Rio de Janeiro i 2016. Myndighederne i Brasilien har oplyst, at sagerne stammer fra perioden 1999-2016. Lopes, der nægter sig skyldig, kan sende sin sag til sportsdomstolen Cas i Lausanne.

Fodbold: Den danske angriber Yussuf Poulsen er blevet udnævnt som rundens bedste spiller af fodboldmagasinet Kicker. Poulsen brillerede med tre scoringer, da RB Leipzig lørdag besejrede Hertha Berlin med 5-0. »Poulsen har altid kunnet løbe hurtigt og hoppe højt. Nu er han også i stand til at levere fodboldmæssige højdepunkter«, skriver bladet.