Runden rundt: FCM'erne må lægge sig på knæ for tilskuerne

Mesterholdet har brug for større opbakning, når det handler om at slå OB og komme i pokalfinalen. Den nye sports-direktør Ole Nielsen forstærker Vendsyssel. AGF var heldig med 2-2 mod Vejles bundhold på en aften med færre tilskuere i Aarhus end til FCM’s kamp på MCH Arena forleden.

FC MIDTJYLLAND-SPILLERNE trygler om hjemmebane-tilskuernes støtte, når OB er modstanderen i pokalsemifinalen i Herning i morgen aften. »Det er en sindssygt vigtig kamp. Derfor håber jeg, at tilskuerne er med til at skabe et enormt tryk på OB’erne«, siger Marc Dal Hende til FCM’s hjemmeside. Appellen kommer efter lørdagens 0-0-møde med FC Nordsjælland på MCH Arena, hvor atmosfæren i perioder var underlig mat og lidet inspirerende for spillerne. Og det er da noget af en opsang, Marc Dal Hende giver til fansene, når han siger: »Jeg ved godt, vi er i Jylland, men ingen skal sidde på hænderne onsdag aften, for vi skal sammen skabe en endnu vildere stemning. Mød op, lav noget larm, så der kommer maksimalt pres på OB’erne. De skal blæses bagover«.