OB-træner før pokalsemifinale: »Når vi nu har trukket de forsvarende mestre på udebane, kunne jeg da godt have brugt en returkamp i Odense!«

Onsdag starter den sidste del af jagten på at finde mandskaberne til årets pokalfinale med en semifinale i Herning mellem FC Midtjylland og OB. Og selv om de to hold er adskilt af mange point i ligatabellen, kan det godt blive tæt, forudser begge trænere. Efter en forfærdelig forårspremiere med et 6-1 nederlag i Parken har OB ikke lidt nederlag i syv kampe, hvorfor træner Jakob Michelsen også har fuld tiltro til sit hold.

»Vi ved godt, at vi ikke er favoritter, men pokalturneringen har også sit eget liv. Vi tager derover i god form fra de seneste kampe med selvtillid og tro på egne evner«, siger Jakob Michelsen.

Men nærmest uanset hvordan pokalturnering og mesterskabsslutspillets ni resterende kampe udspiller sig, står Jakob Michelsen tilbage med et godkendt resultat for sæsonen. For selv om OB kom haltende fra start, lykkedes det holdet at kæmpe sig tilbage i top seks, hvor de lige nu ligger nummer tre.

Og alene med kvalifikationen til mesterskabsslutspillet er OB sikre på at ende på sin bedste placering siden sæsonen 2010/2011, hvor de fik sølv. Siden da er bedste placering en syvendeplads.

»Altså isoleret set har vi nået målsætningen. Men når man når den, så sætter man sig en ny. Så nu skal vi selvfølgelig kæmpe om bronze og muligheden for at komme i Europa. Det er et hårdt program, men det er også det, vi og byen har sukket efter«, siger Jakob Michelsen.

Grundlæggende fint at droppe returopgør, men...

Da den nye Superliga-struktur blev indført medfulgte også ændringer i pokalturneringen. En af disse var, at man skar returopgøret i semifinalerne, så de to hold, der i år skal spille finale i Parken på store bededag, nu bliver fundet efter et enkelt opgør.

»Grundlæggende synes jeg, at det er fint. Med de ekstra kampe giver det god mening at skære en semifinale fra, men når vi nu har trukket de forsvarende mestre på udebane, kunne jeg da godt have brugt en returkamp i Odense!«, siger Jakob Michelsen.

I den anden lejr ligger FC Midtjylland med et pointsnit, der snildt kunne gøre dem til enevældige guldfavoritter. De har spillet 27 kampe i Superligaen og er kun blevet slået to gange, men grundet et stærkt FC København-mandskab, er de involveret i en tæt mesterskabsduel.

For nogle trænere kommer en pokalsemifinale midt i en tæt mesterskabsduel ikke just som sendt fra himlen, men FC Midtjyllands cheftræner Kenneth Andersen ser det ikke som et problem. Det er rettere positivt, at holdet skal spille mange kampe, for det giver mulighed for at holde flere spillere i truppen i gang.

»Vi vil gerne spille mange kampe, for vi har ambitioner om at gøre os i Europa også. Og skal man det, skal man være i stand til at spille mange kampe, hvilket vi også har truppen til«, siger Kenneth Andersen.

Hvor bliver tilskuerne af?

På trods af at de forsvarende mestre er helt i toppen af Superligaen, var der kun 6.675 til lørdagens kamp mod FC Nordsjælland – noget under sidste sæsons laveste tilskuertal i mesterskabsslutspillet på 7.695 tilskuere.

Både Marc Dal Hende og Jakob Poulsen har forud for pokalsemifinalen bedt om fansenes støtte på hjemmebanen MCH Arena, hvilket cheftræner Kenneth Andersen tilslutter sig. Han undrer sig over, at der ikke er flere mennesker på stadion, når det går så godt på banen.

»Det er da tankevækkende, at der ikke er flere på stadion, når vi har chancen for at blive dobbelt dansk mester og kan vinde pokalturneringen. Der burde man som tilskuer tænke, at det kan blive svært at få en billet«, siger Kenneth Andersen.

»Men vi må også erkende, at vi ikke har den samme fodboldkultur i Danmark, som findes i nogle andre lande«, siger han.

I den anden semifinale tager Brøndby torsdag imod AaB på Brøndby Stadion.