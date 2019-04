Afkræftet OL-bronzevinder sejrer for andet år i træk på Mallorca

Direkte sport i tv Lørdag TV 2 15.25 Håndbold: GOG – Ribe-Esbjerg (m) TV 2 Sport 06.00 Badminton: Malaysia Open 20.45 Fodbold: Barcelona-Atlético M. 00.00 Basketball: Auburn-Virginia 02.40 Basketball: Texas Tech-Michigan TV3+ 18.30 Fodbold: Bayern M.-Dortmund TV3 Sport 09.50 Langrend: Reistadløpet 16.00 Fodbold: Randers FC-Vendsyssel 18.30 Fodbold: Manchester City-Brighton 20.30 Fodbold: Guingamp-Monaco 22.05 Ishockey: St. Louis-Vancouver 01.05 Ishockey: Washington-NY Islanders TV3 Max 07.20 Standardvogne: V8 13.30 Fodbold: Norwich-QPR 15.45 Håndbold: Hannover-B. – Magdeburg 18.25 Håndbold: Kiel-Füchse Berlin 22.00 & 03.00 Curling: VM (m) Eurosport 1 06.55 Billard: Snooker, China Open 17.30 Standardvogne: Marokkos VM-afd. 18.30 Vægtløftning: EM 22.00 Curling: VM (m) Vis mere

Sejlsport. Trods flere dage med sygdom og et vægttab på 4 kg under stævnet lykkedes det Anne-Marie Rindom for andet år i træk at sejle sin laser radial til samlet sejr ved Trofeo Princesa Sofia ud for Palma på Mallorca. Med en tredjeplads i det afsluttende medalrace, der blev vundet af den evige rival, Marit Bouwmeester, vandt OL-bronzevinderen Anne-Rindom med et forspring på 4 point til den hollænderen med tre verdensmesterskaber og sølv og guld fra de seneste to OL-stævner. »Jeg ramte alle vindspringene. Det var min dag i dag«, siger Anne-Marie Rindom i et liveinterview (med en del lydproblemer) på stævnets hjemmeside, der kan ses herunder. Stævnet bød desuden på karrierens bedste resultat til brætsejleren Lærke Buhl-Hansen, der sluttede som nummer tre i RS:X efter en fjerdeplads i medalrace. Medalrace blev på grund af kraftig vind aflyst i 49erFX og nacra 17, hvilket betød en 5.-plads til Ida Marie Baad/Marie Thusgaard og en 7.-plads til Lin Ea Cenholt/Christian Peter Lübeck.

Håndbold. Stregspilleren Michael V. Knudsen tager trods sine 40 år endnu en sæson i den danske liga. Bjerringbro-Silkeborg har forlænget kontrakten med den tidligere landsholdsspiller, der har været i klubben siden 2014. »Jeg har oplevet mange ting med håndbolden, som jeg sætter ekstremt stor pris på, og jeg kan stadig træne med hver dag og levere 100 procent af det, jeg står for og gerne vil være kendetegnet ved. Hvis det ikke var muligt, så stoppede jeg. Det skal være sjovt og udviklende, og man skal være i et miljø, hvor man føler, man kan gøre en forskel og presse hinanden«, siger Michael V. Knudsen i klubbens pressemeddelse.

Fodbold. Everton har nøjedes med en økonomisk straf til målmanden Jordan Pickford, der i sidste weekend var involveret i et mindre slagsmål for en pub i hjembyen Sunderland. Den engelske landsholdsmålmand har fået en bøde på en ugeløn for at bryde klubbens interne regler, skriver The Guardian. Evertons manager, Marco Silva, har ikke desto mindre valgt at have Jordan Pickford på mål i søndagens kamp mod Arsenal.

Fodbold. Selv Mohamed Salah har holdt en pause på næsten to måneder, satte han klubrekord, da han fredag aften scorede til 2-1 i Liverpools 3-1-sejr over Southampton. Målet var egypteren 50. i Premier League, og ingen Liverpoolspiller har så hurtigt scoret 50 mål som Salah, der har brugt 69 kampe. Rekorden tilhører Alan Shearer, der brugte 66 kampe for Blackburn Rovers, mens Ruud van Nistelrooy brugte 68 for Manchester United. »Som angriber er du nødt til at score mål. Jeg tænker altid på at score. Det er mit mål nummer 50 for Liverpool i Premier League, så det er specielt. Jeg er rigtig glad for at score et mål og hjælpe holdet. Det er det vigtigste for mig«, sagde Salah til Sky Sport om sin bedrift.