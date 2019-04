Wozniacki glæder sig over helbredet efter semifinalesejr Caroline Wozniacki fremhævede sit helbred, efter at hun spillede sig i finalen i WTA-turneringen i Charleston.

Efter i længere tid at have døjet med diverse skader er den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki igen for alvor ved at finde topformen.

Lørdag spillede hun sig i finalen i WTA-turneringen i amerikanske Charleston med en sejr i to sæt over kroatiske Petra Martic.

Danskeren havde da også fokus på netop helbredet, da hun efter kampen blev interviewet på banen.

»For at være helt ærlig er jeg bare glad for at være rask og have det godt på banen. Det er selvfølgelig fedt at spille i de sene runder. Det vigtigste er helbredet, og så kommer alt andet efter«, siger en lettet Wozniacki.

Søndagens finale bliver danskerens tredje i Charleston, og Wozniacki kan vinde turneringen for anden gang efter sin første sejr i 2011.

»Det er fantastisk at være tilbage i finalen - det er nogle år siden sidst. Jeg er virkelig glad«, siger den 28-årige dansker, hvis seneste finaledeltagelse i Charleston var i netop 2011.

Semifinalen mod Petra Martic blev vundet i sikker stil af danskeren, der undervejs blandt andet viste gode takter på sine server, mens det også lykkedes at holde fejlene på et minimum.

Efter sejren havde Wozniacki også overskud til at rose sin modstander, der i andet sæt fortalte sin træner, at hun havde problemer med sit ene ben.

»Hun er sej. Vi træner meget sammen, og hun er en fantastisk kvinde, der kæmper rigtig godt. En af os skulle vinde, og det var heldigvis mig, men vi har rigtig meget respekt for hinanden«, siger Caroline Wozniacki efter semifinalen.

Ud over Petra Martic har Caroline Wozniacki på vej til finalen slået tyske Laura Siegemund, rumænske Mihaela Buzarnescu og græske Maria Sakkari. Danskeren har kun tabt et enkelt sæt undervejs.

ritzau