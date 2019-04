Brøndby-træners fremtid er uvis, FCM mister terræn, sløve drenge i Hobro, pinlige BIF-fans i Farum

Da Martin Retov 18. februar var præsenteret som midlertidig afløser for den fyrede Alexander Zorniger, blev han i et interview i Politiken spurgt, om han går efter cheftrænerposten i Brøndby og svarede: »Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det gør jeg ikke. Hvis klubben finder en anden, er det ok, og jeg kan fortsætte som assisterende træner«. Nu har vi 9. april, og Martin Retov, 38, har ført Brøndby i pokalfinalen 17. maj i Parken mod FC Midtjylland. Brøndby har ikke udpeget en ny cheftræner, og Retovs fremtid i Brøndby IF, hvor han har kontrakt indtil udgangen af juni, hvorefter han overgår til en funktionæraftale (med normalt tre måneders opsigelse), er uafklaret. Cheftræner, assisterende træner eller ingenting? Retov har rigeligt at se til og siger, at han lever i nuet og ikke bruger energi på at tænke frem i tiden.

I Farum gjorde FC Nordsjælland længe ondt på Retovs hold i en chancefestival, hvor gæsternes Mikael Uhre fik udlignet til 1-1 til sidst. Peter Vindahl Jensen, der ellers havde vist stærkt spil i målet, begik en fejl, så gæsterne kunne tage ét point med hjem. At det er svært at finde rytmen,når man kommer bagud efter 28 sekunder, mærkede Brøndby. FCN-topscorer Andreas Skov Olsen sparkede flot 1-0-bolden ind og lagde op til en første halvleg, hvor hjemmeholdet gav lidt af en opvisning i glad, varieret og hurtigt spil. At være bagud med et mål var billigt sluppet for gæsterne. Efter pausen brændte Wilczek, Kabongo og Mukhtar gode Brøndby-chancer i et superunderholdende, spændende opgør. Brøndby var dominerende i perioder i de sidste 45 minutter og kunne have lavet flere mål. Men det kunne og burde FCN også have gjort.

Dygtige trænere med ambitioner

Martin Retov får om få måneder P-licens, når han har afsluttet den højeste træneruddannelse i Uefa/DBU-regi. Det samme gør en række andre superligaansatte. Vendsyssel-cheftræner Jens Berthel Askou, Allan K. Jepsen og Lasse Stensgaard i AaB, Brian Priske og Kristian Bach Bak, FCM, Frank Hjortebjerg, FCN, Janus Blond, OB, Lars Vind, Esbjerg, Mike Tullberg, Vendsyssel FF og Morten Eskesen, Randers FC. Mike Tullberg skal være træner for regionalliga-holdet i Borussia Dortmund i næste sæson. Martin Retov er sikkert også blevet attraktiv for andre klubber - og kan måske ligesom Brian Priske stå på en liste over emner til U21-landstrænerjobbet i DBU.

Brian Priske og Kristian Bak har langt mere superligaerfaring end den nye FCM-cheftræner Kenneth Andersen, der har skabt gode resultater og indtil nu kun tabt én kamp. Men Andersen havde ikke fået sat sit hold rigtigt op til kampen i Esbjerg. Før pausen viste midtjyderne ikke det udtryk med aggressivitet, vilje og evne til at presse hårdt, som var ønsket. Og vi så, at den ellers så stabile bagkæde med Kian Hansen, Erik Sviatchenko og Alexander Scholz manglede koncentration i opdækningen, og at den gode målmand Jesper Hansen også kan lave fejl som i scoringssituationen ved udligningen til 2-2. Målscorer Rodolph Austin var stærk på Esbjerg-holdet, hvor Jesper Lauridsen har spillet samtlige superliga-minutter i sæsonen som den eneste markspiller. Men i næste runde skal han afsone karantæne.

De OB-fans, en gruppe på 20-30 lyder vurderingen, som skrålede homofobiske sange mod FCK’s Viktor Fischer i Odense, burde også få karantæne. »Men det løb er kørt. Det vigtigste for mig er«, siger OB’s kommercielle chef Jack Jørgensen til Ekstra Bladet, »at appellere til deres sunde fornuft. Vi skal have folk til at tænke sig om og reflektere over konsekvensen af deres gerninger«. FCK vil hjælpe OB med at undersøge episoden. FCK spiller i Brøndby på søndag. Trist, at Brøndby-tilhængere, der var på Right to Dream Park mandag aften, kopierede, hvad der skete i Odense. Det var dumt og pinligt, og nu er der bekymring for, hvad der kan ske på Brøndby Stadion. Brøndbys officielle fanklub opfordrer til konkret handling fra fansene. Alle har et fælles ansvar for at stoppe det. Tag fat i din sidekammerat, hvis du oplever homofobiske tilråd, skriver Brøndby Support.