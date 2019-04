Landstræner revser verdensmestrenes dårlige forsvar

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA fra Lugano 18.50 Ishockey: Danmark-Finland TV3 Sport 18.45 Fodbold: Silkeborg-Næstved 21.00 Golf: US Masters TV3 Max 1.35 Ishockey: Washington-Carolina 6’eren 21.00 Fodbold: Arsenal-Napoli Canal9 21.00 Fodbold: Benfica-E. Frankfurt Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 18.30 Vægtløftning: EM Eurosport 2 16.00 Vægtløftning: EM 21.00 Fodbold: Slavia Prag-Chelsea Vis mere

Håndbold. De danske verdensmestres nederlag på 32-31 til Montenegro i EM-kvalifikationen skyldtes ifølge landstræner Nikolaj Jacobsen især for lavt udbytte af de mange chancer og dårligt forsvarsspil.

»Vi lavede 31 mål, og jeg synes, at vi brændte alt, alt for meget og fik ikke scoret på vores chancer. Når man ikke er mere effektiv i begge ender, får man som fortjent, og så taber vi også i dag. Vi vidste godt, at de kan spille god håndbold og lave en fantastisk stemning. Jeg synes ikke, at vi leverede på det niveau, vi kan. Defensivt dækkede vi ikke ret godt i 6-0 og havde for få redninger«, siger landstræneren til TV2 Sport.

Ishockey. Nederlaget i DM-kvartfinalen til Aalborg Pirates koster nu Herning Blue Fox-træner Petri Skriko jobbet. I en pressemeddelelse skriver Blue Fox, at parterne er blevet enige om at stoppe samarbejdet øjeblikkeligt.

Fodbold. AGF henter 17 millioner ved en aktieemission. Det oplyser superligaklubben i en fondsbørsmeddelelse ifølge Ritzau. Aktierne tegnes af en række erhvervspersoner fra Aarhus-området samt AGF’s bestyrelsesmedlemmer. For regnskabsåret 2018/2019 forventer AGF fortsat et resultat mellem nul og et plus på fem millioner kroner.

Ishockey. Oliver Bjørkstrand og Columbus Blue Jackets leverede et forrygende comeback NHL-slutspillets første kamp, da 0-3 mod Tampa Bay Lightning blev vendt til sejr på 4-3. Allerede efter første periode var danskerens hold bagud med de 0-3 mod Tampa, der i grundspillet tangerede rekorden for flest sejre. Et enkelt mål af Blue Jackets i 2. periode blev fulgt op af tre i den sidste. Bjørkstrand var ikke blandt målscorerne.

Basketball. Dagen efter Dirk Nowitzkis farvel sagde endnu en legende farvel til den nordamerikanske NBA-liga. Og Dwayne Wade kunne være sin indsats bekendt, da han spillede sin sidste kamp for Miami Heat. 37-årige Wade sluttede nemlig med en såkaldt triple double, hvilket vil sige et tocifret antal point, rebounds og assists. De 25 point, 11 rebounds og 10 assists fra Wades var dog ikke nok for Miami Heat, der tabte 113-94 til Brooklyn Nets. Wade nåede i sin karriere at vinde NBA-mesterskabet tre gange.

Håndbold. For første gang i 30 år slutter Viborgs bedste kvindehold uden for top 4 i Danmark. Den enestående stime blev brudt af Herning-Ikast, som slog rivalerne 28-21 i slutspillet, og dermed er Viborg uden muligheder for at nå semifinalen. Viborg rykkede op i den bedste række i 1989, og siden er det blevet til 14 danske mesterskaber og yderligere en lang række medaljer.

Motorsport. Christian Lundgaard er i gang med forberedelserne til sæsonen i det europæiske formel 3-mesterskab. På grandprix-banen ved Barcelona har hele feltet testet, og danskeren sluttede næsthurtigst - 0,147 sekunder efter Leonardo Pulcini fra Italien. Næste uge er der testkørsler i Budapest inden sæsonen starter med det første løb i Barcelona 11. maj.

TV. Nordic Entertainment Group (Nent), der blandt andet består af Viasat, har fra 2021 købt rettighederne til den alpine World Cup og World Cuppen i de nordiske discipliner. Aftalen inkluderer også verdensmesterskaberne i både de alpine og de norske skidiscipliner i 2023 og 2025.

Håndbold. Silkeborg-Voel har sikret sig endnu en sæson i kvindernes bedste liga efter en knusende sejr på 33-18 over Ajax. Rikke Iversen blev topscorer med 8 mål for jyderne. Aktuelt er Randers på sidstepladsen i nedrykningsgruppen.

Håndbold. Marit Malm Frafjord, der blandt andet har vundet to olympiske guldmedaljer, et verdensmesterskab og fire EM-titler med Norge, forlænger sin kontrakt med Team Esbjerg for yderligere en sæson. Nordmanden havde egentlig stoppet karrieren, men blev overtalt til at genoptage den i den vestjyske klub, og nu fortsætter samarbejder i hvert fald til 2020.