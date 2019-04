VAR-mål er nok for Barcelona på en halvsløj aften, hvor Messi fik en på snuden

Det lignede fra første minut en mindre magtdemonstration fra de spanske gæsters side, da FC Barcelona var på besøg hos Manchester United på Old Trafford i den første kvartfinale i Champions League.

Barcelona spillede lystigt bolden rundt mod et Manchester United-hold, der var defensive i en sådan grad, at iagttagere må have fået associationer til den tidligere manager José Mourinhos hyppigt ‘parkerede bus’ tidligere på sæsonen.

Manchester United forsøgte at smide de lidt stramme tøjler efter Barcelonas føringsmål tidligt i matchen, men trods et helhjertet forsøg var det tydeligt, at det spanske mesterholds palette selv på en halvsløj aften var langt bredere og mere farverig end hjemmeholdets.

Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix Først var der forvirring, så blev Barcelonas mål anerkendt.

Barcelona vandt 1-0 på en aften, hvor man sad med en fornemmelse af, at der er meget, meget mere i Lionel Messi og co. Og på en aften, hvor Manchester United end ikke formåede en afslutning indenfor målrammen.

2005 - Manchester United have failed to have a shot on target in a Champions League game for the first time since March 2005, in a 0-1 defeat at AC Milan. Timid. #MUNBAR — OptaJoe (@OptaJoe) 10. april 2019

Om 1-0 er nok til avancement til semifinalerne, ved vi på tirsdag. Manchester United skrev i første knockoutrunde mod Paris SG historie, da holdet efter at have tabt 0-2 hjemme sejrede 3-1 i Frankrig og sensationelt spillede sig videre.

I onsdagens andet kvartfinaleopgør spillede Ajax og Juventus 1-1 i Amsterdam.

Champions League Kvartfinaler, 1. kamp Man. United - Barcelona 0-1 0-1 Luke Shaw (12. minut/selvmål). Tilskuere: 75.000. Ajax - Juventus 1-1 0-1 Cristiano Ronaldo (45. minut) 1-1 David Neres (46. minut). Tilskuere: 52.000.

VAR kom i spil igen

Der blev gået til stålet på Old Trafford. Lionel Messi fik en lille blodtud i et sammenstød med Chris Smalling og Sergio Busquets spillede indledningsvist med musklerne i en sådan grad, at han kom i hyppig kontakt med dommeren.

Som i tirsdagens to kvartfinaler kom videodommersystemet VAR også i brug på Old Trafford, men denne gang i en slags omvendt funktion. Den scoring, som Barcelona satte ind i 12. minut blev i første omgang underkendt for offside, men tv-billederne viste tydeligt, at det ikke var tilfældet, hvorfor den italienske dommer Gianluca Rocchi ikke kunne gøre andet, end at pege mod midtercirklen.

Barcelona-scoringen faldt efter en fremragende Messi-aflevering ind mod Luis Suárez, der headede bolden mod målet, inden bolden strejfede Uniteds Luke Shaw og gik i mål.

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix Manchester Uniteds målmand David de Gea leverede to flotte fodparader i opgøret og holdt dermed sin klub inde i turneringen.

United og den kompakte femmandsmidtbane begyndte midt i halvlegen at fungere bedre, og troen på egne evner voksede i takt med, at Barcelonas markeringer blev mere sløsede. Diego Dalot havde Manchester Uniteds bedste mulighed, men headede kort før pausen forbi målet.

Manchester United fortsatte med at skabe fremdrift efter pausen mod et Barcelona-hold, der trak sig længere tilbage på banen. Ernesto Valverdes mænd var i det første kvarter efter pausen nærmest en decideret kontrast af den måde, de præsenterede sig i matchens første 20 minutter.

Men når Barcelona skruede op for tempoet i afleveringerne, var det konstant farligt. Det blev Manchester United aldrig på det niveau, der skal til for at true Barcelona.

