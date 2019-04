Tottenham besejrer VAR og City, mens Liverpool fik det ene ben i semifinalen

Miraklernes tid er langt fra forbi i Champions League.

Det viste Ajax, Juventus og Manchester United i den første knockoutrunde, da de tre klubber via fænomenale returkampe fik tilbageerobret mere end det terræn, mandskaberne havde tabt i deres respektive første møder med Real Madrid, Atletico Madrid og Paris SG.

Om FC Porto i næste uge kan levere et mirakel på samme spektakulære facon, når de hjemme på Dragao går på banen til deres kvartfinalereturmøde med Liverpool FC, er dog højest tvivlsomt. For dømt ud fra det første møde mellem portugiserne og englænderne ligner det en overordentlig vanskelig opgave for mændene fra den ofte så regnvåde kystby i den nordlige del af portvinslandet.

Ch. League Kvartfinaler, 1. kamp Tottenham-Man. City 1-0 1-0 Heung-Min Son (78. minut). Tilskuere: 60.044. Liverpool-FC Porto 2-0 1-0 Naby Keita (5. minut). 2-0 Roberto Firmino (26. minut). Tilskuere: 52.000.

På Anfield sejrede Liverpool nemlig 2-0 efter en solid og dominerende præstation mod et gæstehold, der kun i korte sekvenser kunne matche sidste sæsons tabende Champions League-finalister.

Mens der skal to scoringer til for FC Porto på næste onsdag for at få forlænget spilletid mod Liverpool, så kan et enkelt mål udløse maksimal spænding om, hvorvidt det bliver Manchester City eller Tottenham, der skal avancere til semifinalerne.

Klubbernes første opgør på Tottenhams fine nye arena i det nordlige London sluttede 1-0 til værterne efter en taktisk højspændt affære, hvor blandt andet et brændt straffespark og en skade, i en tidligere så plaget ankel formentlig, til Tottenham-talisman Harry Kane, var med til at give kulør ud over City-spillernes tøj.

Firmino med i begge mål

På Anfield i Liverpool scorede den ihærdige Naby Keita på et afrettet forsøg lidt heldigt til 1-0, inden Roberto Firmino på Trent Alexander-Arnolds fine forarbejde let kunne øge til 2-0 tæt under mål. Roberto Firmino lagde også op til Keitas åbningsmål.

Trent Alexander-Arnold var kort efter hovedperson i en VAR-situation. Bolden havde strejfet forsvarstalentets hånd, men dommeren lod Liverpool slippe med skrækken, efter at have gennemset situationen.

Roberto Firmino lagde op til det første mål og scorede selv det andet. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Længere sydpå i London, hvor Tottenham i tirsdagens anden Champions League-kvartfinale havde besøg af Manchester City, var videodommer VAR også på banen. Her gik en VAR-dom for hånd på bolden mod Tottenhams Danny Rose, men Manchester Citys Sergio Agüero blev den lille i straffesparksduellen med målmand Hugo Lloris.

»Alle med bare en smule forstand på fodbold kunne se, at det ikke var et straffespark«, forklarede den tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand i britiske BT Sports’ studie.

»Hvor skulle han (Danny Rose, red.) have gjort af sine arme? Havde han beholdt dem langs siden af kroppen, havde han måske brækket nakken«, lød det fra Rio Ferdinand om situationen, hvor Danny Rose var på vej ned i en tackling.

Stor kamp af Tottenham

På Anfield trykkede Liverpool efter pausen på for at sikre sig et endnu bedre udgangspunkt mod de teknisk stærke, mens også mindre hurtige og ikke altid lysvågne portugisere, der havde det svært, når Liverpools offensiv var helt oppe i omdrejninger.

Liverpool-spillerne var fokuserede ved indgangen til 2. halvleg, og særligt Mohamed Salah viste en enorm vilje til at gå tilbage i banen for at sætte yderligere skub på angrebene mod et efterhånden mere og mere kompakt og dybt stående Porto-hold. Men Liverpools kompromisløse spillestil stiller store krav til fysikken, og tempo og engagement dalede som halvlegen skred frem.

Tottenhams manager Mauricio Pochettino takker Hugo Lloris for en stor kamp. Foto: Ian Kington/Ritzau Scanpix

På Tottenham Hotspur Stadium, der fik europæisk debut, var det koreaneren Heung-Min Son, der 12 minutter før tid fik de 60.000 tilskuere til at glemme, at superangriberen Harry Kane måtte humpe fra banen efter en lille times spil.

»Vi spillede en stor kamp, og blev ved med at tro på det«, lød den første analyse fra Tottenham-målmand Hugo Lloris til BT Sport.

Harry Kane, der har været skadet en gang allerede i denne sæson, kan være tvivlsom starter til returmødet i næste uge.