Målmandslegende får hænderne fulde mod Liverpool på Anfield

Iker Casillas trives i Porto, og i aften skal han finde sit gamle topniveau, når han vil forsøge at holde buret rent i den første af to meget svære kvartfinaler mod formstærke Liverpool.

Med tårerne trillende ned af kinderne takkede en af de bedste målmænd gennem tiderne, spanske Iker Casillas, for fire år siden af i Real Madrid efter 25 års tro tjeneste. Siden sommeren 2015 har den nu 37-årige målmand været at finde i den portugisiske storklub FC Porto, hvor han er en af holdets bærende spillere.

FAKTA Aftenens kampe 21.00 Tottenham-Manchester City 21.00 Liverpool-FC Porto (returkampe 17. april) Onsdag 21.00 Ajax Amsterdam-Juventus 21.00 Manchester United-Barcelona (returkampe 16. april)

Det får han brug for i aften, for her besøger Porto-mandskabet Anfield, der regnes for et af de rigtig svære steder at skaffe et godt resultat. Og godt skal det være, hvis undertippede Porto skal finde vej til Champions League-semifinalen.

Efter en imponerende karriere i Real Madrid og på det spanske landshold, og med en lang række af triumfer med sig i bagagen, har den rolige og ydmyg målmand slået sig ned i Portugal, og her stortrives han tilsyneladende. Selvom målmanden aldrig selv har været glad for at snakke højt om sine præstationer, så er han umulig at komme udenom, hvis man dykker ned i fodboldens historiebøger.

Rekordernes mand

For et år tilbage rundede Iker Casillas sin kamp nummer 1.000 som professionel – en bedrift, der i fodboldverdenen hører til sjældenhederne. 175 af målmandens kampe har været optrædener i Champions League – et antal, som ingen andre spillere har opnået.

Han er dertil den spiller, der har deltaget i flest CL-sæsoner med sin igangværende 20. sæson. I langt størstedelen af disse sæsoner og kampe optrådte Casillas for Real Madrid. Han sin debut på hovedstadsklubbens førstehold tilbage i 1999. Den mangeårige Real-anfører nåede siden at spille 725 officielle kampe for de hvidblusede, hvor han vandt 19 titler, heriblandt fem La Liga-titler og tre Champions League-trofæer, hvilket har givet ham legendestatus i klubben.

På det spanske landshold har Iker Casillas ligeledes formået at sætte et solidt aftryk med sine 167 kampe, to EM-titler i 2008 og 2012 samt VM titlen i 2010. I samme periode blev han anerkendt med fem kåringer som verdens bedste målmand – mere end nogen anden målmand, siden fodboldstatistikerne i organisationen IFFHS for første gang i 1987 kårede den belgiske målmand Jean-Marie Pfaff til verdens bedste målmand.

Tilbage trods ’afskedshyldest’

Med et nært forestående kontraktudløb med FC Porto var der sidste år inden returopgøret i Champions Leagues ottendedelsfinale på udebane mod Liverpool udsigt til, at det formentlig ville blive den sidste Champions League-optræden i Casillas’ karriere. Målmanden modtog derfor en smuk hyldest af hjemmeholdets fans, der sendte stående klapsalver ned mod spanieren i en respektfuld anerkendelse af hans mange store bedrifter.

Der var derfor nok ikke mange fodboldfans, der regnede med, at hovedpersonen godt et år efter nok en gang ville træde ind på grønsværen i Liverpool, som det bliver tilfældet, når FC Porto i aften gæster Anfield i den første af to opgør.

Den tidligere spanske landsholdsanfører fik nemlig sidste år forlænget sin kontrakt med FC Porto, hvor han fortsat præsterer på så højt et niveau, at klubben i sidste måned valgte at forlænge hans kontrakt yderligere, så den nu løber frem til sommeren 2020.