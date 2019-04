Efter Fischers opsang på Fyn: Spillere og forbund vil have homofobiske tilråb til at udløse disciplinærsag

»En sag som den her bør også føre til en debat om, hvorfor der ikke skete noget. Hvorfor fik dommerne ikke nogen til at sige noget over højtalerne, som de kan? De kan jo advare om, at det skal høre op, hvis kampen skal fortsætte«.

Hårdere reaktioner mod racisme

Mens racistiske tilskuerråb tidligere har ført til disciplinærsager og særligt i europæisk regi har givet hårde straffe, er det anderledes svært at finde eksempler på den slags mod homofobi.

»Når sådan noget får lov til at foregå ved OB’s kampe eller til hyggefodbold på Kløvermarken i København, er det, fordi der ikke er en lige så stærk afstandtagen til det, som der for eksempel er på racismeområdet. Der er større selvjustits, mens homofobi oftest får lov til at passere«, siger Mads Øland.

Derfor skal der for ham at se især to ting til at bekæmpe homofobien:

»Det skal man gøre med kampagner og ved at skride ind, når det sker. Det er de to vigtigste ting. Politikken er i orden, og holdningerne er på plads blandt alle organisationerne, men nu skal vi så få det implementeret ordentligt, så det også hjælper«, siger Mads Øland.

Hvor ligger ansvaret for at bekæmpe det?

»Det ligger hos os alle. Spillerforeningen, Divisionsforeningen, DBU, de enkelte klubber, fanklubberne og deres organisation. Vi skal alle sammen bidrage. Vi fik sammen lavet kampagner mod det her i 17/18, og vi er i dialog om at få lavet en ny version af kampagnen mod homofobi i dansk fodbold. For der er brug for det. Det er bare ikke acceptabelt at udskamme det at være homoseksuel eller bruge det som skældsord«, siger Spillerforeningens direktør.

Men hvor går grænsen for, hvad man må sige på et stadion, hvor ord som ’luder’ eller ’ludersøn’ også florerer?

»Fodbold er følelser, og mange ting vil være på grænsen af noget, der er uacceptabelt. Jeg synes også, at sådan noget er tåbeligt at høre på. Men jeg synes, at vi skal have lov til at rette fokus mod det her specifikke problem, som er helt reelt. Hvis det bare ender i en bred snak om diskrimination, bliver det for abstrakt og fører ingen vegne. Det er nødt til at være målrettet og konkret«.