Ajax var bedst, men Juventus havde Ronaldo

Italiensk rutine var hovedingrediensen i den indsats, som onsdag sikrede Juventus 1-1 på udebane mod Ajax i den første af to kvartfinalemøder i Champions League.

Det var hollænderne, som var klart bedst spillende gennem hele kampen. Men Cristiano Ronaldos scoring lige før pausen sørgede for, at Torino-klubben står med et godt udgangspunkt inden hjemmekampen.

Lasse Schöne spillede hele kampen for Ajax, mens Kasper Dolberg og Rasmus Nissen sad på bænken i alle 90 minutter.

De aldrende Juventus-spillere så noget tunge ud i vendingerne over for de unge og rappe Ajax-spillere. Flere gange blev den ellers så solide italienske defensiv rykket rundt.

Donny van de Beek sendte et skudforsøg få centimeter forbi det ene målhjørne, og Wojciech Szczesny måtte helt op i målhjørnet for at plukke et skud fra Hakim Ziyech før pausen.

Juventus kom også frem til at par muligheder, men det var Ajax, som var bedst og havde bolden mest. Men erfaring og klasse har også høj værdi, og det har Juventus i rigelige mængder.

Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix Lasse Schöne spillede 75 minutter på Ajax' centrale midtbane.

På tærsklen til pausefløjt var Cristiano Ronaldo selv med til at starte et angreb omkring midten. Han gav Joao Cancelo en motorvej at løbe på i højresiden, mens Ronaldo selv tog et perfekt timet løb ind i feltet.

Cancelo skruede flødefoden på og sendte et perfekt indlæg ind i panden på sin portugisiske landsmand, som i medløb kunne heade 1-0-føringen i mål via Andre Onanas ene målmandshandske.

Havde glemt flødefoden

Til gengæld glemte Cancelo flødefoden i omklædningsrummet i pausen, og det blev kostbart efter bare 30 sekunder af anden halvleg.

Portugiseren missede en tæmning ude ved sidelinjen, og hurtige David Neres satte kurs mod Juventus’ felt. Her satte han uheldige Cancelo af og lagde smukt bolden over i det lange hjørne til 1-1.

Kampbilledet blev det samme som før pausen. Ajax-genpresset sad perfekt, og det gav Juventus mange hurtige boldtab.

Det var mest på kontra, Juventus til tider stak snuden frem, og i perioder var italienerne trykket helt i bund af hjemmeholdet.

Fem minutter før tid ramte Douglas Costa stolpen på Juventus’ bedste forsøg efter pausen, men David Neres’ lynscoring efter pausen blev halvlegens eneste.

Returkampen spilles tirsdag i Italien.

