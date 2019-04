Brag mod Barcelona: Solskjær er manageren, der ved, hvad det drejer sig om

Ole Gunnar Solskjær ved om nogen, at det store resultat er værd at forfølge til det sidste, det allersidste.

I 1999 var han og resten af Manchester United-holdet bagud 0-1 i Champions League-finalen mod Bayern München, da de 90 minutter var gået. Da kampen kort efter blev fløjtet af, stod nordmanden alligevel tilbage som matchvinder på Camp Nou i Barcelona med sejrsmålet scoret i overtidens tredje minut.

Derfor tror han 20 år senere også på, at han som træner kan stå som semifinalist med samme klub på samme bane i næste uge. Fundamentet for den ambition skal lægges på hjemmebane i aften, når Ole Gunnar Solskjær for første gang som fastansat træner skal lede Manchester United i Champions League med favoritterne fra FC Barcelona som modstander.

11 kampe Indbyrdes opgør Manchester United og FC Barcelona har mødt hinanden 11 gange tidligere i europæiske opgør (United nævnt først): 2011: 1-3 (CL-finale) 2009: 0-2 (CL-finale) 2008: 1-0 (CL-semifinale) 2008: 0-0 (CL-semifinale) 1998: 3-3 (CL-gruppespil) 1998: 3-3 (CL-gruppespil) 1994: 0-4 (CL-gruppespil) 1994: 2-2 (CL-gruppespil) 1991: 2-1 (pokalvindernes finale) 1984: 3-0 (pokalvindernes kvartfinale) 1984: 0-2 (pokalvindernes kvartfinale)

»Vi viste mod Paris SG, at vi kan slå et tophold. Vi kan gå hele vejen, men vi skal være heldige og spille godt. Spillernes selvtillid er helt i top, de træner godt og stemningen er god, så forhåbentlig kan vi blive ved«, siger nordmanden til klubbens hjemmeside.

Ole Gunnar Solskjær var ’kun’ midlertidig træner, da Manchester United vendte 0-2 på hjemmebane til samlet gevinst med 3-1 ude over det franske storhold, men har ved indgangen til de europæiske kvartfinaler nu kontrakt til 2022 efter en serie på 15 sejre, 2 uafgjorte og 4 nederlag. De to seneste nederlag har været til Wolverhampton – det ene af dem i FA Cup med den konsekvens, at Manchester United-spillerne går til aftenens kamp med godt en uges pause i benene, mens FC Barcelona lørdag spillede topkamp mod Atlético Madrid.

Derfor gør Ole Gunnar Solskjær sig også forhåbninger om at have en række nøglespillere klar til opgøret efter skader. Antonio Valencia og Eric Bailly er stadig ude, men Nemanja Matic, Marcus Rashford og Ander Herrera bliver i hvert fald testet op til mødet med FC Barcelona med sidstnævnte som mest tvivlsom.

»Vi håber, at Nemanja måske kan blive klar, men Ander er sandsynligvis ude«, konstaterer manageren til Manchester Uniteds hjemmeside og går lidt mere i detaljen med Marcus Rashford, der deltog i den sidste træning efter en ankelskade:

»Han havde brug for ekstra opvarmning og reagerer forhåbentlig ikke dårligt på det. Han var en del af træningen til sidst, men kunne ikke være med i felterne, som er den sjove del. Lad os nu se. Forhåbentlig bliver han klar«, siger Ole Gunnar Solskjær, der kan bruge Luke Shaw og Ashley Young fuldt ud, for de er i ligakarantæne mod West Ham på lørdag.

Erfaring fra kampe mod FC Barcelona bibringer Juan Mata fra sin tid i Valencia og Chelsea.

»De er helt sikkert et godt hold, men vi vil gøre alt for at vinde og gå videre til semifinalen. Som chefen siger, kan den her kamp blive set som et bjerg, men bjerge er også til for at blive besteget«, siger spanieren forud for mødet med Lionel Messi og hans holdkammerater.