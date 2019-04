Australsk landsholds-rugbyspiller fyret efter homofobisk udtalelse

Den australske rugby-union har nu opsagt sin kontrakt med landsholdsspilleren Israel Folau. Årsagen er, at Folau har bragt blandt andet homofobiske udtalelser på sin Instagram-konto.

I fredags var spilleren indkaldt til møde med Rugby-unionen, som gjorde det klart, at hans udtalelser var uforenelige med unionens ’code of conduct’ (adfærdskodeks, red.), og at han, hvis han ikke tog afstand fra sine udtalelser, ville blive fyret. Hvilket nu med opsigelsen af kontrakten formelt er sket, skriver BBC.

»Det blev gjort klart for ham, at ethvert opslag på de sociale medier eller kommentarer, som på nogen måde er disrespektfulde mod mennesker på grund af deres seksualitet, vil resultere i en disciplinærsag«, siger formanden for Rugby Australia, Raelene Castle, ifølge BBC.

Israel Folau har 48 timer til at acceptere fyringen. Hvis ikke han gør det, vil der blive indledt en formel fyringssag mod ham for overtrædelse af rugby-unionens ’code of conduct’.

Lever for Gud

Rugby-stjernen har 73 landskampe på sit cv, og det var forventet, at han ville optræde på det australske landshold under dette års VM i Japan.

På Instagram skriver han, at blandt andre alkoholikere, homofile, løgnere og ateister vil ende i helvede, med mindre de angrer deres synder.

»Først og fremmest lever jeg for Gud nu. Uanset, hvad han vil have mig til at gøre, tror jeg på, at hans planer for mig er bedre, end hvad jeg selv kan finde på. Hvis det betyder, at jeg ikke kan fortsætte med at spille, så må det være sådan«, siger Israel Folau til Sydney Morning Herald.

Allerede for et år siden fremsatte han lignende udtalelser om homoseksuelle og blev også dengang advaret om, at rugby-unionen ikke kunne acceptere den slags udtalelser.