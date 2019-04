Frikendt: Historieløs målmand vidste ikke, hvad en nazi-hilsen er

FOR ABONNENTER

Fodbold. Crystal Palace-målmand Wayne Hennessey dribler udenom en straf efter at et billede, hvor målmanden ser ud til at udføre en nazistisk ’Heil’-hilsen, har floreret på internettet. Et panel under Det Engelske Fodboldforbund (FA) har haft den walisiske keeper til samtale og har frikendt ham. Det viste sig nemlig, at den 32-årige slet ikke vidste, hvad en nazi-hilsen er. »Da Hr. Hennessey blev krydsforhørt om emnet, udviste han en ikke ubetydelig - nogen vil endda sige jammerlig - mangel på viden omkring Hitler, facisme og naziregimet«, hedder det ifølge BBC i FA’s konklusion. FA-panelet anbefaler endvidere, at Wayne Hennessey sætter sig ind i historiske begivenheder »af væsentlig betydning for mennesker, der bor i et frit land«.