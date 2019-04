Indersiden: Esbjerg pynter i Superligaen, AaB skal hives tilbage fra påskeferien

FOR ABONNENTER

Jacob Friis ved givetvis, at det ikke er helt ufarligt at tage plads som cheftræner på AaB-bænken. I den forstand, at AaB er en af de klubber, der har fyret flest trænere i perioden, efter at landets bedste fodboldrække blev super i 1991. I 2018 var det Morten Wieghorst, der røg ud, i 2016 Lars Søndergaard og i 2010 Magnus Pehrsson. Før dem: Bruce Rioch, Peter Rudbæk, Per Westergaard og Sepp Piontek. Lynge Jakobsen har sparket de fleste trænere ud, efterfølgeren som sportsdirektør, Allan Gaarde, kun to af dem.