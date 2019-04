Fire lavpunkter i FCM-historien: Succesen til trods har FC Midtjylland til tider ikke kunnet leve op til egne store ord eller Fifa's regler

2008. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) slog i en dom fast, at FC Midtjylland havde overtrådt reglerne ved at hente unge spillere under 18 år til Danmark fra klubbens akademi i Nigeria. En dom, som FC Midtjylland kæmpede imod og derefter forsøge at omgå og fortsat hente talenter til Herning ved blot at undlade at søge om spilletilladelse for dem, indtil de fyldte 18 år. Det træk fik Fifa til at indskrive en særlig ’FC Midtjylland-tilføjelse’ i eget regelsæt, der stopper enhver import af unge spillere under 18 år til Europa fra et andet kontinent.