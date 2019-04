Dansk Svømmeunion skal ud i alle krogene for at finde ud af, om man stadig har nogle trænere, der kræver offentlig vejning af svømmerne, råber og skriger, kalder dem uduelige og fede, tvinger piller i dem og ydmyger og håner dem foran kammeraterne.

FOR ABONNENTER

HVER MANDAG MORGEN samles spillerne på FC Barcelonas professionelle håndboldhold, et af Europas stærkeste, for at blive vejet.