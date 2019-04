Tre atleter i opråb om usund vægtkultur: »Jeg husker det som vildt ydmygende og nedgørende. Han kommenterede rigtig meget på vores kroppe«

Vejninger foran holdkammerater og hårde trænerkommentarer om vægt var så integreret en del af dansk elitesvømning i årene 2003 til 2013, at flere svømmere udviklede spiseforstyrrelser og psykiske problemer. Det har DR afdækket via en lang række vidnesbyrd om en meget usund kultur. Og problemet med spiseforstyrrelser er ikke isoleret til svømning i eliteidrætten.

Her er tre af de udsagn, som DR har præsenteret siden dokumentaren ’Svømmestjerner – Under overfladen’ i mandags:

Kathrine Jørgensen, landsholdssvømmer i 00’erne, tog i 2008 en overdosis af smertestillende medicin og blev indlagt på psykiatrisk afdeling:

»Jeg husker det som vildt ydmygende og nedgørende. Han (landstræneren, red.) kommenterede rigtig meget på vores kroppe og stillede altid spørgsmål. For eksempel »Hvad har du spist til aftensmad i går, Kathrine?«. Det var psykisk terror (...) Jeg havde perioder med bulimi. Jeg skulle hele tiden have styr på »hvad har du spist i dag, Kathrine? Hvad må du spise resten af dagen?«. Og hvis jeg ikke kunne holde det, jeg havde aftalt med mig selv, så endte det i en overspisning og opkast. Det fyldte alt. Jeg vejede mig selv 30-40 gange hver dag«.

Sara Slott Petersen, OL-sølvvinder i hækkeløb:

»Det er et stort problem, større, end folk aner. Der er ekstremt mange på den internationale scene, som har spiseforstyrret adfærd«.

Jeanette Ottesen, fem gange VM-guldmedaljevinder og mangeårig landsholdssvømmer:

»Hvis vægten så okay ud i landstrænerens øjne, blev der ikke sagt noget. Men hvis vægten var for høj, begyndte han næsten allerede dér at råbe og skrige (...) »Du er for fed!«, »hvordan har du tænkt dig at svømme hurtigt, når du er så fed?«, »du er ulækker at se på«, »du kan knap nok klemme dig ned i din konkurrencedragt«. Jeg var ekstremt nervøs og bange for at skulle op på vægten. Jeg husker det nærmest som en fangelejr (...) Hver gang jeg proppede noget i munden, tænkte jeg: »Hvordan skal jeg forbrænde det til i morgen?«. Til sidst blev det sådan noget med, at jeg bare stoppede med at spise dagen før vejninger. Og drikke for den sags skyld«.