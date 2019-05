Bænket Bendtner savner en forklaring, storebror forudser, at Wozniacki snart stopper, og Casillas tvivler på fremtiden

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.00 Tennis: Mutua Madrid Open (k) 18.15 Basketball: Horsens IC-Bakken Bears 20.30 Håndbold: Skjern-Aalborg (m) 4.00 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 12.00 Tennis: Madrid Open (m) 19.00 Fodbold: Esbjerg-FC Nordsjælland 6’eren 21.00 Fodbold: Manchester City-Leicester Eurosport 1 14.45/19.30 Billard: Snooker - VM Eurosport 2 14.30 Superbike: Britiske mesterskaber



Tennis. Nede 0-3 i en kamp ved Madrid Open mod Alizé Cornet måtte Caroline Wozniacki opgive med en skade i lænden. Det får nu hendes bror Patrik til at komme med en dyster forudsigelse. »Jeg tror, at hun lægger ketsjeren på hylden inden længe. Med den skadeshistorik, hun har haft de sidste sæsoner, kan jeg godt være lidt bekymret som bror for, hvor længe hun ønsker at fortsætte med at spille tennis. Det ligner, at det lakker mod enden«, siger Patrik Wozniacki til TV 2. Han understreger overfor tv-stationen, at det ikke er noget, han har diskuteret med sin søster. Efter planen skal Wozniacki deltage i Rom Open fra næste uge, og senere på måneden er der grand slam-turneringen French Open.

Tennis. For amerikaneren Julia Boserup, der har taget forældre, er karrieren derimod definitivt færdig. I en alder af 27 år Julia Boserup på grund af en skade valgt at stoppe. »Da en skade bringer min karriere til ende, er jeg begejstret over at dele begyndelsen på det næste kapitel. Til september starter jeg på University of Chicago Booth School of Business«, skriver Julia Boserup blandt andet på Facebook og Twitter. Karrieren kulminerede i 2017, da hun deltog i alle fire grandslam-turneringer og opnåede sin bedste ranglisteplacering som nummer 80.

Fodbold. Nicklas Bendtner tilbragte hele kampen på bænken, da Rosenborg med Mike Jensen som matchvinder med 1-0 over Sarpsborg i sjette forsøg vandt for første gang i dette års norske liga. »Jeg vil tro, at der findes en forklaring på, hvorfor jeg ikke spiller. Han har fortalt jer meget, men ikke fortalt mig noget. Jeg er uforstående over for situationen«, siger Nicklas Bendtner til VG med henvisning til træneren, Eirik Horneland. »Jeg håber på mere spilletid og på at have en anden rolle end nu, for den rolle, jeg har nu, er uholdbar«, siger Bendtner videre.

Fodbold. FC Porto-målmanden Iker Casillas er i tvivl om, hvorvidt han kan genoptage sin imponerende karriere, efter at være blevet opereret efter et hjerteanfald. »Jeg må vente et par uger eller et par måneder. Jeg er i virkeligheden ligeglad med hvor længe. Jeg ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Det vigtigste er, at jeg er her, og at jeg er i stand til at tale roligt«, siger den 37-årige spanier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fodbold. Brøndby har valgt at tage til Polen, når klubben denne sommer skal på træningslejr som optakt til næste superligasæson. Vinterens træningslejr går formentlig til Portugal, skriver klubben på sin hjemmeside og fortæller samtidig, at den har valgt at droppe Dubai som destination efter kritik.

Fodbold. Liverpool-angriberen Mohamed Salah har pådraget sig en hjernerystelse og går glip af tirsdagens Champions League-kamp hjemme mod FC Barcelona. Det oplyser Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge Ritzau på et pressemøde mandag. Salah pådrog sig hjernerystelsen i en ligakamp for Liverpool i lørdags, hvor egypteren måtte lade sig udskifte efter 73 minutter.

Tennis. Den stigende jævnbyrdighed på WTA Touren har allerede leveret nye eksempler ved den store grusbaneturnering i Madrid, som netop er påbegyndt. I 1. runde forsvandt således f.eks. 6.-seedede Elina Svitolina (Pauline Parmentier), 13.-seedede Madison Keys (Sorana Cirstea, wildcard), den tidligere nr. 1 på ranglisten Garbiñe Muguruza (Petra Martic) og belgiske Elise Mertens (Anna Karoline Schmiedlova, kvalifikationsspiller).

Tennis. Den store canadierduel i 1. runde ved Madrid Open endte med sejr til 18-årige Félix Auger-Aliassime over Denis Shapovalov - to af ATP Tourens største talenter – og for Auger-Aliassime dæmpes opmærksomheden bestemt ikke i 2. runde. Her står han nemlig tirsdag over for gruskongen Rafael Nadal, som dog har vist lidt svaghedstegn hidtil i denne grusbanesæson.

Cykling. Christopher Juul-Jensen er blevet udtaget til det italienske etapeløb Giro d’Italia af sit hold Mitchelton-Scott. Danskeren skal primært hjælpe holdets kaptajn Simon Yates, der er blandt favoritterne til at vinde rundturen.