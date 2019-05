Klodset Thomas Bjørn er på krykker, britisk humor om Tottenhams comeback og Harry Kane håber

FOR ABONNENTER

Golf. Thomas Bjørn stod på tilmeldingslisten til denne uges British Masters, men der er kun fire danskere til start på Hillsie i Southport. Thomas Bjørn har været klodset og er faldet over en kantsten. »4-6 ugers genoptræning«, skriver Thomas Bjørn på Twitter, hvor han har lagt et billede op af sig selv støttende til et sæt krykker. Dermed kan Thomas Bjørn næpe deltage i Made in Denmark i Himmerland, der afvikles om to uger. I British Masters er Lasse Jensen bedste dansker på en 11.-plads i 4 slag under par, Søren Kjeldsen er færdig i 3 under par, Joachim B. Hansen er 1 under par og Jeff Winther 3 over par efter første runde, der endnu ikke er færdigspillet.