Danske landsholdsspillere udsætter Bayern Münchens titelfest

Fodbold: Bayern München kæmpede hårdt i lørdagens topkamp på udebane mod RB Leipzig, for en sejr ville sikre storklubben endnu et tysk mesterskab. Men hjemmeholdet med Yussuf Poulsen på banen strittede godt imod, og trods overvægt i chancer til Bayern, endte opgøret 0-0. Samtidig scorede Thomas Delaney i Dortmunds 3-2-hjemmesejr over Fortuna Düsseldorf, og derfor er Bayerns guldfest udsat. Sidste runde i Bundesligaen spilles på lørdag, men Hannover og Nürnberg er nedrykningsklar. Bayern fører ligaen med to point til Dortmund før sidste kamp.

Basketball: Arnel Dedic er færdig som træner for Horsens IC. Klubben fyrer med øjeblikkelig virkning træneren efter en episode i omklædningsrummet efter den tredje DM-finale i torsdags mod Bakken Bears. Det skriver klubben på Facebook. »I omklædningsrummet i pausen mellem første og anden halvleg udspillede en episode sig, som nu har fået konsekvenser. På bundlinjen er facit, at Arnel Dedic er færdig som træner i HIC med øjeblikkelig virkning«, skriver klubben. Den uddyber ikke, hvad episoden i omklædningsrummet mere konkret gik ud på. Ifølge TV2 Sport kunne man i slutningen af første halvleg i torsdagens kamp høre Arnel Dedic sige ordet »motherfucker« to gange til den amerikanske Horsens-spiller Brandon Tabb.

Fodbold: FC Midtjyllands målmand Jesper Hansen har mistet sin 29-årige lillebror i en trafikulykke på Sjælland. Det skriver fodboldklubben på sin hjemmeside. Her oplyser klubben også, at Jesper Hansen ikke deltager i opgøret mellem FCM og FC København i Superligaen søndag på grund af dødsfaldet.

Håndbold: Györ og Anne Mette Hansen får mulighed for at fuldende et imponerende hattrick i Champions League søndag. Her skal holdet nemlig spille finale, efter at det lørdag blev til en overbevisende sejr i semifinalen over norske Kristiansand ved Final 4-stævnet i den ungarske hovedstad, Budapest. Det norske hold, der har danske Mathilde Kristensen i truppen, var ikke noget match for ungarerne, der vandt i overbevisende stil med cifrene 31-22.

Fodbold: Zlatan Ibrahimovic er blevet idømt en bøde for film af disciplinærudvalget i den amerikanske Major League Soccer (MLS). Det skriver MLS på sin hjemmeside. Episoden fandt sted i en kamp mellem Ibrahimovic’ hold LA Galaxy og Columbus Crew. MLS skriver ikke, hvor stor bøden er.

Motorsport: Den danske racerkører Christian Lundgaard fik lørdag en drømmestart på formel 3-sæsonen. Den 17-årige dansker kørte først over målstregen i løbet i Barcelona, men fik efterfølgende en tidsstraf på fem sekunder for en forseelse, da der var en safety car på banen. Dermed rykkede Lundgaard ned på andenpladsen.

Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix Henrikh Mkhitaryan (tv.), der her duellerer med Valencias Kevin Gameiro, rejste ikke med Arsenal, da holdet tidligere i Europa League mødte den aserbajdsjanske klub Qarabag.

Fodbold: Arsenal er bekymret for armenske Henrikh Mkhitaryans deltagelse i Europa League-finalen mod Chelsea og vil have garanti for hans sikkerhed fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Det skriver den engelske klub i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Finalen skal nemlig spilles i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, og der er et spændt forhold mellem Aserbajdsjan og Armenien på grund af konflikten om den armenske enklave i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh. Arsenal frygter, at stridighederne kan udgøre en sikkerhedsrisiko for Mkhitaryan, der heller ikke spillede udekampen mod den aserbajdsjansk klub Qarabag tidligere i Europa League-turneringen.

»Vi vil have garantier fra Uefa for, at det vil være trygt for Henrikh Mkhitaryan at rejse til Baku for at spille Europa League-finalen. Både Arsenal og Mkhitaryan kræver det, for at han kan være med i vores trup. Vi har ikke fået garanti for det endnu, og vi håber, at Uefa vil være i stand til at give det hurtigst muligt. Vi er selvfølgelig meget bekymret for, at lokationen for finalen betyder, at Mkhitaryan ikke kan spille finalen«, lyder det fra Arsenal.

Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix Danielle Collins har i denne sæson nået semifinalen ved grand slam-turneringen Australian Open.

Tennis: Caroline Wozniacki skal i næste uges store grusbaneturnering i Rom møde amerikanske Danielle Collins (nr. 30) i 1. runde. Danskeren, der er seedet 11, er havnet i lodtrækningshalvdel med bl.a. tjekkerne Petra Kvitova og Karolina Pliskova, australske Ashleigh Barty samt USA’s Madison Keys. Topseedet er japanske Naomi Osaka. Hos mændene er gruskongen Rafael Nadal som 2. seedet havnet i et minefelt med navne som Stefanos Tsitsipas, Roger Federer, Fabio Fognini og Dominic Thiem i sin lodtrækningshalvdel.