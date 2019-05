Mesterens 63'er trodser Tiger Woods, tennissportens bad boy diskvalificeret efter stolekast og Arsenal langer ud efter Uefa

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: Internazionali d’Italia (k) 16.15 Ishockey: Canada-Frankrig 20.15 Ishockey: Finland-Danmark 3.00 Basketball: Golden State-Portland TV3 Sport 11.00 Tennis: Internazionali d’Italia (m) 20.00 Dart: Premier League 2.05 Ishockey: Carolina-Boston TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-Melsun. (m) Eurosport 1 13.05 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Eurosport 2 18.00 Fodbold: Rosenborg-Haugesund Vis mere

Golf. Lucas Bjerregaard brugte 71 slag (et over par) og fik dermed en lunken start, da han torsdag tog hul på årets anden majorturnering, PGA Championship i Farmingdale, New York. Dermed var danskeren dog et slag bedre end ikonet Tiger Woods, der med en runde i 72 slag allerede er 9 slag efter en af de andre store favoritter, sin amerikanske landsmand Brooks Koepka. Den forsvarende mester brugte blot 63 slag og dermed satte banerekord. Thorbjørn Olesen deltager også i prestigeturneringen. Følg med live her.

Tennis. Den skandaleombruste australier Nick Kyrgios slog igen til torsdag eftermiddag ved turneringen i Rom. Her førte norske Casper Ruud 2-1 i tredje sæt, da Kyrgios begyndte at skabe sig og smide med stol og ketsjer rundt på banen. Det medførte, at australieren blev diskvalificeret og i vrede forlod banen. En rigtig sløj optakt til French Open, der starter senere på måneden. 24-årige Nick Kyrgios er tidligere i karrieren flere gange blevet idømt sekscifrede bøder samt en karantæne på 28 dage for upassende opførsel.

Tennis. I Rom måtte Roger Federer grundet onsdagens regnvejrsaflysninger i aktion to gange, og den schweiziske veteran er efter to sejre nu klar til kvartfinalerne. Først blev portugisiske Joao Sousa slået 6-4, 6-3 i 2. runde, inden kroaten Borna Coric åbnede 3. runde-mødet med at tage første sæt, men måtte se sig slået af den aldrende mester 2-6, 6-4, 7-6 (7). Argentineren Diego Schwartzmann og spanske Fernando Verdasco er også kvartfinalister efter to sejre torsdag

Fodbold. At Aserbajdsjans hovedstad Baku skal være vært for dette års Europa League-finale har været kendt i halvandet år, men med små to uger til slutkampen mellem engelske Arsenal og Chelsea kommer Arsenal nu med massiv kritik af valget af finaleby, der skaber »uacceptable og ekstreme« problemer for Arsenals fans. »På vegne af vores fans vil vi gerne prøve at forstå de kriterier, som værter for finaler bliver valgt ud fra, og hvordan tilhængernes behov bliver tænkt ind i valget«, skriver Arsenal på deres hjemmeside og fortsætter: »Fremadrettet vil vi gerne opfordre Uefa til at sikre, at logistikken for fans bliver en vigtig del af fremtidige beslutninger for værtsbyer for finaler, da det der er sket i denne sæson, er uacceptabelt og ikke må gentages«. Der er ca. 4.000 kilometer fra London til Baku. Flyforbindelserne til Baku er mildest talt elendige, så Arsenal frygter, at de ikke kan få sendt de 6.000 fans afsted, de havde håbet på.

Ishockey. Fem svenske scoringer i 1. periode af VM-mødet med Østrig var med til at sikre en sikker 9-1-sejr ril de blågule i eftermiddagens tidlige kamp i gruppe B, hvor svenskerne med 9 point ligger lundt i svinget til avancement. I Danmarks gruppe A vandt Canada 5-2 mod Frankrig og er dermed også på kvartfinalekurs.

Cykling. Med en kategori 2-stigning små 20 km fra målstregen på den 238 km lange 6. etape til San Giovanni Rotondo nåede Giro d’Italia-feltet en smule op i højderne og her benyttede italieneren Fausto Masnada (Androni Giocattoli) og landsmanden Valerio Conti (UAE) terrænet til at stikke af fra en udbrydergruppe, der havde kørt hovedfeltet agterud. I en hård spurt op ad bakke kom Masnada i mål 4 sekunder før Conti, der til gengæld vandt så meget tid i klassementet, at han nu er en højest overraskende indehaver af løbets lyserøde førertrøje. Den 26-årige sluttede som nr. 24 i sidste års Giro og fører sammenlagt med 1.41 minutter ned til nærmeste rival, Giovanni Carboni (BRD). Den tidligere førertrøje, sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma), er nr. 11 med et minus på 5.24 minutter.

Fodbold. En uge efter FC Barcelona på røv og albuer røg ud af Champions League med et 4-0-nederlag i Liverpool, forsikrer klubbens præsident, at træner Ernesto Valverde ikke er fyringstruet. »Han har præsidenten og bestyrelsens opbakning«, forlyder det fra Josep Maria Bartomeu i spanske medier.

Fodbold. Superligaklubben Hobro fortsætter lidt overraskende samarbejdet med cheftræner Peter Sørensen i næste sæson, uanset om klubben rykker ned i 1. division. Træneren fortsætter på en funktionæraftale i klubben, oplyser Hobro i en pressemeddelelse. Sørensen blev ansat i Hobro i februar på en kort aftale, da klubben fyrede Allan Kuhn. Målet er at overleve i denne sæson, men uanset om det lykkes at vende 0-1 til samlet sejr over Vejle og siden slå et hold fra 1. division, er Peter Sørensen altså vurderet til at være den rette træner for Hobro.

Tennis. Den 19-årige tjekke Marketa Vondrousova har det seneste år igen og igen gjort opmærksom på sit store talent, og torsdag eftermiddag var det ligeledes tilfældet ved den store grusbaneturnering i Rom. Her vandt hun 2-6, 7-5, 6-3 over en af de oplagte titelaspiranter, den tidligere nr. 1 på ranglisten, rumænske Simona Halep. Næste opgave for Vondrousova bliver russiske Daria Kasatkina.

VM-ishockey. Den danske landstræner Heinz Ehlers indskriver Mathias From og nyankomne Patrick Russell i den danske VM-trup. Joachim Blichfeld og Jonas Røndbjerg bliver sendt hjem fredag, oplyser Danmarks Ishockey Union.

Tennis. Vinderen af sidste uges store grusbaneturnering i Madrid, hollandske Kiki Bertens, måtte slås med alt, hvad hun havde for at overleve torsdagens 2. runde-kamp på gruset i Rom mod den 17-årige amerikaner Amanda Anisimova. Det lykkedes til sidst at få det nødvendige break, da teenageren leverede tre grimme fejl, og derefter vandt Bertens 6-2, 4-6, 7-5. Næste modstander bliver spanske Carla Suárez Navarro. Topseedede Naomi Osaka kom også videre efter en 6-3, 6-3-sejr over slovakken Dominika Cibulkova.

Fodbold. Den engelske storklub Manchester United har i regnskabsårets tredje kvartal brugt 12,9 procent flere penge på lønninger end i samme periode sidste år. Det fremgår af klubbens kvartalsregnskab, der blev præsenteret torsdag. Klubben har brugt 84,8 millioner pund på personaleudgifter i kvartalet, hvilket svarer til cirka 730 millioner kroner. Det er cirka 85 millioner kroner mere end i samme periode sidste år. Årsagen til stigningen skal primært findes i investeringer i klubbens spillertrup, oplyser Manchester United. En investering, der endnu ikke har kastet et godt sportsligt resultat af sig.

Tennis. Roger Federer kom torsdag videre i Rom, da han i sikker stil besejrede portugisiske Joao Sousa 6-4, 6-3 i 2. runde. I næste runde venter den unge kroat Borna Coric på schweizeren. Federers store karriererival Rafael Nadal, der har slingret i denne grusbanesæson, kom også godt fra start i Rom, da han torsdag besejrede franske Jeremy Chardy 6-0, 6-1.

Fodbold. Vendsyssel FF har forlænget kontrakten med ivorianeren Tiémoko Konaté. Den 29-årige driblers nye kontrakt løber frem til sommeren 2022. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Konaté skiftede til Vendsyssel i januar. Han har spillet 14 superligakampe og scoret et mål.