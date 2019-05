Zlatan får karantæne for voldelig opførsel

Direkte sport i tv DR 3 17.00 Fodbold: Brøndby-Fort. Hjørring (k) TV 2 16.00 Håndbold: Esbjerg – Hern.-Ikast (k) TV 2 Sport 12.15 Ishockey: VM, Danmark-USA 16.15 Fodbold: Valladolid-Valencia 20.15 Ishockey: VM, Schweiz-Sverige 00.15 Tennis: Int. d’Italia (k) 03.00 Basketball: Portland-Golden State 05.35 Badminton: Indonesien-England TV3+ 16.00 Fodbold: Randers FC-AGF TV3 Sport 18.00 Fodbold: Lyon-Barcelona (k) 20.45 Håndbold: EHF Cup-finale (m) 00.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 09.20 Motorsport: W Series 13.00 Atletik: Diamond League 15.30 Fodbold: Bayern-Frankfurt 18.45 Speedway: Polens Grand Prix 22.45 Fodbold: Argentinsk pokal 6’eren 18.00 Fodbold: Manchester City-Watford Eurosport 1 13.05 Cykling: Giro d’Italia 21.00 Cykling: Tour of California Eurosport 2 14.15 Standardvogne: VM-afdeling 18.45 Ridesport: Global Champions Tour Vis mere

Fodbold. Zlatan Ibrahimovic har fået to dages karantæne for voldelig opførsel i en kamp 11. maj mod New York City FC. I kampen bumpede modstandernes målmand Sean Johnson tilsyneladende tilfældigt ind i den svenske stjerne, der dog greb fat i nakken på keeperen. Det har nu udløst karantæne for voldelig opførsel.

Fodbold. Swansea må skille sig af med fem af holdts største stjerner efter at holdet ikke fik indløst en direkte returbillet til Premier League ovenpå nedrykningen sidste år. Anfører Leroy Fer, Wilfried Bony, Wayne Routledge, Luciano Narsingh og svenske Martin Olsson skal alle kigge sig om efter en ny arbejdsgiver, er beskeden fra den walisiske klub.

Golf. Genopstandne Tiger Woods klarede ikke cuttet til de to finalerunder i major-turneringen US PGA Championship. Den amerikanske stjerne gik de to første runder i fem slag over banens par, og det var ikke nok til avancement. De to danske deltagere Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard gik derimod videre. Bjerregaard er delt nr. 26, mens Olesen er længere nede på en delt 57. plads. Helt fremme ligger amerikaneren Brooks Koepka i samlet 12 slag under banens par.

Basketball. Milwaukee Bucks vandt også den anden kamp i semifinalen i den nordamerikanske NBA-liga mod Toronto Raptors. Bucks vandt klart 125-103 og fører dermed 2-0 i serien, hvor der spilles bedst af 7 kampe. Bedste spiller hos hjemmeholdet Bucks var ’The Greek Freak’ Giannis Antetokounmpo med 30 point, 17 rebounds og fem assists.

Tennis. Semifinalerne i grusturneringen i Rom kommer til at stå mellem Rafael Nadal og Stefanos Tsitsipas samt Novak Djokovic mod Diego Schwartzman. Djokovic måtte kæmpe hårdt i tre sæt Juan Martin del Potro før han havde vundet med cifrene 4-6, 7-6 og 6-4.

Håndbold. Traditionsklubben KIF Kolding er også at finde i den bedste danske række i den næste sæson. På hjemmebane vandt Kolding den 3. og afgørende overlevelseskamp mod Tønder med 33-28 og vinder dermed samlet 2-1 i kampe.

Håndbold. Der skal en 3. og afgørende kamp til for at placere bronzemedaljerne i kvindernes liga. På hjemmebane vandt København komfortabelt 35-27 og udlignede dermed til 1-1 efter at fynboerne havde vundet det første opgør. Den 3. kamp spilles fredag 24. maj i Odense.

Basketball. NBA-spilleren Tyreke Evans er blevet suspenderet i to år af ligaen for at have overtrådt antidopingreglerne. Det meddelte NBA fredag. Hvordan han har forbrudt sig mod reglerne bliver ikke offentliggjort, men hans klub, Indiana Pacers, siger, at man er klar med hjælp til spilleren. Evans har spillet ti sæsoner i NBA og blev i 2010 kåret til Rookie of the Year i 2010.