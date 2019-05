Tidslinje: Stormen om håndboldens momsfinte har raset i fem år

FOR ABONNENTER

Januar 2014: I forbindelse med europamesterskabet i herrehåndbold opretter DHF en almennyttig forening til at drive arrangementet. Dermed kan EM-indtægterne blive momsfritaget, under forudsætning af at et overskud fra EM holdes ud af DHF’s ordinære drift, og at pengene bliver øremærket til breddeprojekter. Selv om offentlige kasser støttede EM med mindst 8,6 mio. kr., afviser forbundet at offentliggøre regnskabet, men løfter sløret for, at turneringen gav 17,2 mio. kr. i overskud.