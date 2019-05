Håndboldforbund i kovending: Nu kommer det hemmelige regnskab fra momsfritaget forening

I fire år har Dansk Håndbold Forbund afvist at lægge regnskaberne for offentligt støttede VM- og EM-værtsskaber frem. Nu er forbundet parat til at lægge regnskabet for VM 2019 frem efter kritik fra både Danmarks Idrætsforbund og kulturministeren.

Billederne af en flok kåde, glade og tømmermændsramte verdensmestre på Københavns Rådshus vil for eftertiden stå mejslet ind i dansk idrætshistorie. Det var i januar, hvor titusinder af danske håndboldfans alligevel havde trodset vinterkulden og var mødt op på Rådhuspladsen for at hylde Mikkel Hansen, Niklas Landin og alle de andre rød-hvide helte.

Det var den perfekte afslutning på Dansk Håndbold Forbunds prestigeprojekt, der ikke bare kastede guld af til spillerne. Også forbundet blev i den grad forgyldt. De første prognoser pegede i retning af et overskud på mere end 30 millioner kroner. Blandt andet takket være tilskud fra kommuner, regioner og andre offentlige instanser på 17,5 millioner kroner.

Og roserne var mange. Også fra politiske pinger som Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), og kulturminister Mette Bock (LA), der begge tog ordet den januardag i rådhusets festsal.

Men her stoppede begejstringen så også. I hvert fald for Mette Bocks vedkommende, der sammen med formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard, i kølvandet på VM var betænkelige ved, at Dansk Håndbold Forbund (DHF) for tredje internationale værtsskab i træk afviste at lægge regnskabet for turneringen frem.

Regnskaberne er nemlig kørt separat fra DHF’s ordinære regnskab, fordi forbundet har gjort det til en tradition at oprette almennyttige foreninger at afvikle VM- og EM-turneringer igennem.

Dermed er de med skattemyndighedernes godkendelse sluppet for at betale moms af deres indtægter, mod at overskuddet fra arrangementer alene bliver udloddet til breddehåndbold – og som en sideeffekt kunne forbundet holde regnskaberne hemmelige.

»Det vil klæde DHF Event at lægge sine regnskaber frem offentligt«, sagde kulturministeren dengang til Politiken om DHF’s ønske om at skjule pengestrømmene bag de massivt offentligt støttede arrangementer.

Vi har ikke tidligere gjort brug af at fortælle, hvordan tingene omkring arrangementerne hænger sammen, men det har vi så tænkt os at gøre fremover DHF-formand Per Bertelsen

Nygaard stemte i: »Jeg synes ikke, at der burde være noget i vejen for, at der var en åbenhed om det her«.

Kort og godt var de bekymrede over, at skatteborgernes penge går til et arrangement, uden at de efterfølgende kan få at vide, hvad pengene så er blevet brugt til.

Kun 2019-regnskabet

Nu fire måneder senere er ledelsen i håndboldforbundet kommet på andre tanker. Delvist i hvert fald. Forud for forbundets årlige repræsentantskabsmøde på lørdag fortæller håndboldens formand, Per Bertelsen, at VM-regnskabet for 2019 vil blive lagt offentligt frem, når de sidste beregninger er gjort færdige.

»Vi har ikke tidligere gjort brug af at fortælle, hvordan tingene omkring arrangementerne hænger sammen, men det har vi tænkt os at gøre fremover«, siger Per Bertelsen.

Fakta Håndboldens momsfinte I tre tilfælde har Dansk Håndbold Forbund oprettet foreninger, der driver en international slutrunde på dansk grund. Formålet er at blive fritaget for at betale moms af indtægterne ved begivenheden. Til gengæld skal overskuddet øremærkes til projekter inden for breddehåndbolden. I forbindelse med VM 2019 var det foreningen DHF Event, der afviklede VM. Overskuddet er dermed bundet i foreningen, som efterfølgende skal udlodde midlerne. Da foreningen er oprettet af Dansk Håndbold Forbund, er forbundet samtidig den eneste reelle ansøger til midler. Bestyrelsen i DHF Event består udelukkende af personer fra ledelsen i DHF, herunder formand Per Bertelsen. Dermed har DHF fuld råderet over midlerne i DHF Event.



Meldingen står i kontrast til hans svar i Politiken 23. januar, hvor formanden sagde: »Det samlede regnskab for DHF Event, som er den forening, hvor VM 2019 bliver afviklet, bliver ikke offentliggjort. Vi gør dog det, som vi også har gjort ved mesterskabet i 2014, at vi offentliggør overskuddet fra mesterskabet«.

I 2014 endte EM-slutrunden med et plus på 17,7 millioner kroner, men fordi regnskabet blev holdt hemmeligt, var det umuligt for offentligheden at vide, præcis hvordan det endte sådan. Det samme var tilfældet efter kvindernes VM i 2015, da håndboldforbundet end ikke meldte åbent ud, hvad overskuddet endte på. Begge slutrunder havde ligesom VM i 2019 store offentlige tilskud i sig.

Om de to regnskaber bliver offentliggjort, er stadig et åbent spørgsmål.