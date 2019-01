Hård kritik af håndboldens momsfinte: »Det er svært at se det som andet end et sugerør i statskassen«

Formanden for Dansk Håndbold Forbund, Per Bertelsen, kalder VM i håndbold en »ren business case«, men samtidig afvikler forbundet turneringen gennem en momsfritaget velgørende forening. DHF har vendt momsloven på hovedet og skabt en pengetank, lyder kritikken.

Når Mikkel Hansen og de øvrige danske stjerner om en god uge åbner VM i håndbold mod Chile, er håbet i Dansk Håndbold Forbund (DHF) gyldent i mere end én forstand.

På den ene side drømmer formand Per Bertelsen om, at de olympiske mestre også kan kalde sig verdensmestre, når finalen sidst i januar bliver fløjtet af. På den anden side har han et brændende ønske om, at VM-turneringen skal forgylde dansk håndbold gennem billetindtægter, offentlige tilskud og en momsfritagelse.

Ønsket om en stor økonomisk gevinst ser ud til at blive opfyldt. I hvert fald budgetterede forbundet med et overskud på mere end 30 millioner kroner, da det for halvanden år siden ansøgte kommuner og regioner om tilskud til at afvikle VM.

Vejen til millionerne går imidlertid ikke uden om kritik. Forleden undrede flere eksperter sig i Politiken over, hvorfor DHF har fået bevilget 15,5 millioner kroner fra Københavns og Herning Kommuner, når VM i forvejen ligner en guldrandet forretning for forbundet. Altså et beløb, der udgør halvdelen af overskuddet.

»Vi forsøger på at maksimere vores overskud. DHF er en forretning«, forklarede Per Bertelsen dengang og understregede, at VM i håndbold er en »en ganske almindelig business case« for DHF.

Men samtidig havner selvsamme overskud uden for forretningen Dansk Håndbold Forbund. Nemlig i DHF Event – en særskilt velgørende og almennyttig forening, som håndboldforbundet har oprettet i forbindelse med VM med det ene formål at blive fritaget for at betale moms af indtægterne fra turneringen.

Den kombination af forretning og forening møder kritik hos flere eksperter.

»Det her arrangement er jo i forvejen offentligt støttet, så det er svært at se den her momsfritagelse som andet end et sugerør i statskassen«, sig momschefen i revisionsfirmaet BDO, Sten Kristensen, der mener, at momskonstruktionen derfor i bedste fald er »moralsk angribelig«.

Også momsdirektøren i rådgivningsfirmaet Timetax, Søren Engers Pedersen, mener, at håndboldforbundets momsfinte er problematisk – også selv om den ifølge DHF på forhånd er godkendt af skattemyndighederne.

»Tingene hænger ikke særlig godt sammen her. Når det handler om offentlige tilskud, så taler man om en forretning, når det handler om foreningen og moms, så taler man om velgørende og almennyttige formål. Begreberne bliver blandet godt og grundigt sammen«, siger momsdirektøren, der kalder det problematisk, når Per Bertelsen udtaler sig som formand for både forbundet og foreningen, der har vidt forskellige interesser i forhold til VM.

Er VM velgørende?

Skats godkendelse af DHF Events momsfritagelse er betinget af, at VM-arrangementets formål i sig selv er velgørende. Derfor må overskuddet i foreningen alene blive benyttet til velgørende eller almennyttige formål. I DHF-regi betyder det projekter inden for bredde- og amatørhåndbolden. Pengene må med andre ord på ingen måde glide ind i DHF’s ordinære budget eller bruges på elitehåndbolden – som eksempelvis landsholdene.

»Men det er umiddelbart svært at se, hvordan VM i håndbold er en velgørende event«, siger Søren Engers Pedersen.

»Normalt, når man afholder velgørende arrangementer, så gør man det med det formål at tjene penge til det almennyttige arbejde. Men det er jo ikke derfor, at man afholder et VM i håndbold. Derfor kan man godt diskutere, om den her forening overhovedet er berettiget til en momsfritagelse. For hele den almennyttige del er jo blot en sideeffekt«, siger momsdirektøren, der mener, at DHF’s ønske om momsfritagelse ligner en efterrationalisering, i forhold til hvordan man »klemmer mest muligt ud af« eventen.

Håndboldens momsfinte Det siger loven Momslovens § 13, stk. 1, nr. 17: Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser [...] Vis mere

Søren Engers Pedersens pointe bliver understreget af DHF’s generalsekretær Morten Stig Christensens glædesrus, da Danmark i 2013 fik tildelt VM seks år senere. Dengang udtalte han, at ambitionen med VM, var »at gøre det til det største VM nogensinde«, og at »de unge drenge får lov til at spille et verdensmesterskab på hjemmebane«.

Til gengæld omtalte han ved den lejlighed projekter rettet mod breddehåndbold som »sidegevinster«.

Tjente godt på EM og VM

Manøvren med at oprette en momsfritaget forening er langtfra ny for forbundet. I forbindelse med EM for mænd i 2014 og kvindernes VM i 2015 oprettede DHF momsfritagede foreninger og sikrede sig derigennem pæne millionbeløb til breddehåndbolden.

Mens førstnævnte genererede 17,7 mio. kr. i overskud, hvoraf de 5 mio. kr. stammede fra sparet moms, så ønsker DHF ikke at oplyse foreningsregnskabet for VM 2015 – selv om der samlet er skudt knap 10 mio. kr. i arrangementet fra fire kommuner, to regioner og Sport Event Denmark.

Af et bestyrelsesreferat fra DHF fra februar 2018 fremgår det dog, at overskuddet har ligget på mindst 14,5 mio. kr. Det er nemlig det beløb, som Foreningen VM2015 udloddede til DHF, da forbundet nedlagde den. Pengene blev overført til DHF’s konto med en klausul om, at pengene skal benyttes til breddeaktiviteter.

»At man, to år efter at VM er slut, stadig har 14,5 mio. kr. hensat i foreningen, er besynderligt«, siger momschef Sten Kristensen fra BDO.