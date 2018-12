DHF truede med at flytte VM fra København for at sikre sig tilskud for millioner

Københavns Kommune og Region Hovedstaden kom under et massivt pres fra Dansk Håndbold Forbund i forhandlingerne om at gøre Royal Arena til et af to spillesteder for VM.

De fleste husker nok Mulle i romanen ’Zappa’. Drengen, der måtte æde en skovsnegl for at få sin marokkopude tilbage fra lømlen Sten og forblive medlem af hulen.

Selv om der umiddelbart er langt fra de grove drengestreger i Bjarne Reuters ungdomsklassiker til det VM i håndbold for mænd, der i januar bliver afviklet i Herning og København, er der alligevel én slående lighed.

For mens Mulle blev bedt om at tygge sig gennem et slimet bløddyr for ikke at blive udstødt, forsøgte Dansk Håndbold Forbund (DHF) at få både Region Hovedstaden og Københavns Kommune til at æde en millionregning, hvis de ville være centrum for håndboldfesten.

Aktindsigter, som Politiken har gennemgået, viser, hvordan DHF gennem foråret 2017 flere gange lagde pres på regionen og København med en trussel om, at forbundet var klar til at finde en alternativ værtsby, hvis ikke de samlet ville give et tilskud på 11,5 millioner kroner til eventen – 6,5 fra kommunen og 5 fra regionen.

Det gjorde DHF, selv om forbundet havde fået VM tildelt fra Det Internationale Håndboldforbund fire år tidligere med København og Herning som forudbestemte værtsbyer – og selv om arrangementet stod til et stort millionoverskud.

Presset fra DHF var så utvetydigt, at enhedschefen i Region Hovedstadens center for regional udvikling, Mads Monrad Hansen, i en mail til formanden for regionens erhvervs- og vækstudvalg, Lars Gaardhøj (S), i maj 2017, direkte skrev:

»Wonderful Copenhagen vurderer umiddelbart, at der godt kan være en risiko, for at eventen placeres et andet sted end hovedstadsregionen. DHF har på møde tilkendegivet det samme«.

Mads Monrad Hansen bekræfter i dag over for Politiken, at regionen oplevede, at DHF brugte VM til at presse offentlige midler ud af regionen.

»Det blev sagt så klart mellem linjerne, at jeg ikke var i tvivl om, at det var det, det handlede om. At VM ikke ville havne i Royal Arena, hvis der ikke fulgte en støtte med«, siger han.

Udskød lejeaftale

Presset fra DHF kom også til udtryk i mailkorrespondancer mellem DHF og Region Hovedstaden. Til regionen skrev en DHF-leder eksempelvis 14. marts 2017: »Angående vores begrundelse for at ansøge om tilskud til eventen, drejer det sig ikke som udgangspunkt om at få en sikkerhed for, at eventen kan hænge sammen. Vi ansøger ud fra en forventning om at kunne være til stede i København på samme vilkår, som hvis eventen blev afviklet i en anden region«.

Mailen kom som et svar til regionen på, hvorfor DHF mente, at tilskuddet var nødvendigt, når forbundet i forvejen budgetterede med et overskud på 32 mio. kr.

At truslen var reel, fremgår af en mail fra økonomidirektør Henrik Jacobsen fra DHF. I vinteren 2017 bekræftede han, at deadline for lejeaftalen af Royal Arena var blevet udskudt, til der var en »afklaring om Københavns Kommunes og Region Hovedstadens engagement«.

Forbundets økonomidirektør skrev 7. marts 2017 til overborgmester Frank Jensen (S) og daværende kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) – bare få uger efter, at DHF havde ansøgt om pengene: »I forhold til de aftalte procedurer for brug af arenaen er vores deadline for indgåelse af en aftale d. 31. marts 2017. Herefter bortfalder den fulde råderet over arenaen. Må vi derfor venligst bede om jeres tilbagemelding på, om et møde kan fastsættes indenfor den næste uges tid«.