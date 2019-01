DHF-formand om moms-finte: Vi kommer aldrig uden om, at nogen ser skævt til det

I Dansk Håndbold Forbund er formand Per Bertelsen uforstående over for kritikken af forbundets momsfritagede forening. VM er primært båret af mere end 1.000 frivillige, der understøtter arrangementet. Samtidig bliver overskuddet, som ender i foreningen, alene udloddet til bredde- og amatørprojekter i dansk håndbold. Et eksempel på et sådant projekt er ’Knæk kurven’, som forbundet har søsat for at få flere til at spille håndbold.

»Virkeligheden er, at vi slet ikke kunne gøre alle de ting for håndbolden, som vi gør, hvis vi ikke havde foreningen. Det er jo noget, der gavner håndbolden«.

Det er tredje gang, at I afholder et stort mesterskab og opretter en forening i forlængelse heraf. Er det blevet en del af DHF’s forretningsmodel at oprette foreninger for internationale events, så I kan blive momsfritaget?

»Der har været mange ting inde i vores overvejelser, da vi for efterhånden mange år siden besluttede at oprette den første forening. Også moral og rimeligheden af den her momsfritagelse. Men jeg må også sige, at vi var meget klare i spyttet i forhold til at benytte os af den mulighed, der nu er. Fordi det er til gavn for vores idræt. Vi kommer aldrig uden om, at nogen ser skævt til det. Det tager vi med«.

Hvordan har I sikret jer, at udlodningerne fra foreningen ikke blot er løbet ind i driften og dermed smitter af på DHF’s kommercielle forretninger?

»Det kan jeg garantere dig for, at det gør der bare ikke. Hvis vi har en mistanke om, at det ville falde uden for den aftale, vi har med Skat, så kommer det ikke til at ske«.

Har foreningen i virkeligheden karakter af en ekstern pengetank for DHF?

»Man kan tænke sig meget. Det vil jeg ikke afvise. Men jeg ved tilfældigvis, hvordan det er«.

Når nu DHF i forvejen er offentligt støttet, og jeres arrangementer modtager store offentlige tilskud, hvorfor er det så nødvendigt også at blive momsfritaget – i stedet for at give tilbage til det offentlige fællesskab, der bevilger millioner af kroner til jer?

»DHF er en forretning. Og når vi snakker om hele vores setup, så er det selvfølgelig en forretning. Og hvis vi har en mulighed for at få nogle gode aftaler rundtomkring, så gør vi det selvfølgelig. Hvis vi ikke havde gjort det med foreningen, så var pengene blive bogført direkte på drift, fordi de så ville have været en eliteaktivitet. Vi har et kæmpe ønske om at blive ved med at udvikle vores idræt rundt om i hele landet. Jeg vil ikke kalde det kassetænkning. Men det er et udtryk for, at vi gør brug af de muligheder, vi har«.

Ved nedlæggelsen af Foreningen VM2015 udloddede foreningen samtidig 14,5 mio. kr. til DHF – øremærket breddeidrætten. Hvorfor gjorde I det?

»De penge er ikke overført til en driftskonto. De står nu hos DHF, men stadig som klausulerede midler. Vi har siden dag ét kørt 120 procent efter de aftaler, som vi har lavet i forbindelse med de her foreninger. Regnskaberne har været hos Skat, som har gennemlyst foreningerne. Og der har ikke været noget at komme efter. Vi har kørt det helt straight«.

To år efter VM 2015 havde I ikke har været i stand til at finde breddeaktiviteter nok til at udlodde midlerne fra foreningen. I forhold til momsreglerne og de tilhørende regnskabskrav virker det som lang tid at have 14,5 mio. kr. hensat i en forening, som burde udlodde pengene. Hvad er årsagen til, at de har stået så længe i foreningen, når de burde udloddes?

»Vi kan sagtens finde projekter. Men vi har truffet en beslutning om, at udlodningerne skal være projektbaseret. Vi har vel projekter for omkring 5 millioner kroner om året. Vi har ikke bare smidt dem efter breddeaktiviteter. Men projektbaserede breddeaktiviteter. Ellers ville vi jo ikke kunne styre det«.