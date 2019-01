Håndbold-VM skjuler regnskabet

Det er ikke første gang, at håndboldforbundet møder kritik for at være lukket. I 2014 nægtede den medlemsvalgte formand, Per Bertelsen, at oplyse, hvad han modtog i formandshonorar. Men kort tid efter at han ikke kunne se, »at nogen i kongeriget Danmark har noget ud af at vide, hvad jeg får i honorar«, besluttede forbundet at offentliggøre honoraret på 300.000 kroner. Det skete efter kritik i Politiken fra blandt andre Niels Nygaard.

DHF’s skjulte VM-regnskaber møder også kritik fra professor emeritus Ole Thyssen, der på CBS har beskæftiget sig med organisationer og etik. Han påpeger, at det kan vække mistanke om flere ting:

»Enten kan det handle om at skjule pengestrømmene, eller også kan der være så stort et overskud, at de flover sig ved at indrømme det. Det er et lukket kredsløb og svært at gennemskue. Men med mange offentlige kroner i det, bør det kunne tåle offentlighedens lys«, siger han.