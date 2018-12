Region gav milliontilskud uden at kende økonomien bag VM i håndbold

Da Herning Kommune i september 2017 sendte en ansøgning til Region Midtjyllands Vækstforum om støtte til afviklingen af det kommende VM i herrehåndbold i januar, kendte hverken kommune eller region til økonomien bag begivenheden.

De endte med at bevilge samlet 7 millioner kroner til et VM-arrangement, der blandt andet skal spille i Jyske Bank Boxen i Herning. Også selv om VM i forvejen tegnede til at blive en guldrandet forretning for Dansk Håndbold Forbund (DHF), der står bag værtskabet.

Forbundet budgetterede nemlig allerede med et overskud på 10,5 millioner kroner, før de havde hentet en krone i offentligt tilskud.

»Man må undre sig over, hvorfor ingen i det mindste har bedt om at se et budget. Dybest set forærer man jo her skatteborgernes penge til et arrangement, som man slet ikke kender økonomien bag«, siger Roger Buch, der er chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og i en årrække har forsket i blandt andet kommunal forvaltning.

»Alt peger jo på, at VM i håndbold er en guldrandet forretning. Derfor er tilskuddet fra regionen på ingen måder afgørende for arrangementet. For regionens vedkommende tyder det på, at der er nogle embedsmænd, der har sovet i timen. De skal jo bede om at se et budget. Ellers er det aldeles uansvarlig omgang med skatteborgernes penge«, siger chefforskeren, der bliver bakket op af professor i økonomi Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet.

»Når man uddeler regionale udviklingsmidler, så burde nogen i regionen have bedt om et budget. Jeg vil da mene, at det er en relevant oplysning, at håndbolden regner med at tjene forholdsvist mange penge på det her«, siger han.

Hovedstaden afviste

Formelt set var det alene Herning Kommune, der gav tilskud til VM i håndbold, mens Region Midtjylland bevilgede pengene – fire millioner kroner – til Herning som en håndsrækning. Derfor havde regionen ikke selv direkte kontakt med DHF om VM-eventen. Det havde Region Hovedstaden til gengæld.

I foråret 2017 modtog den en ansøgning fra håndboldforbundet, der anmodede om et tilskud på 5 millioner kroner, fordi også Royal Arena i København er på VM-kortet. Med den ansøgning fulgte et budget, der viste, at DHF budgetterede med et overskud på mere end 30 millioner kroner, hvis forbundet fik de forventede offentlige tilskud. Netop på den baggrund afviste regionen ansøgningen.

»Administrationen vurderer, at denne sportsbegivenhed er bæredygtig i sig selv, og at der ikke er behov for ekstra midler eller startkapital for at gennemføre den eller gå i gang«, står der i et uddybende notat til afslaget.

Anderledes greb man det altså an i Region Midtjylland. Også selv om den faktisk ikke havde pengene i kassen. I regionens sagsakter fremgår det nemlig, at den eventpulje, som pengene kommer fra, var blevet beskåret fra 10 til 3 mio. kr. Derfor måtte regionen hente en ekstra million fra 2019-budgettet.

Ifølge Jørgen Nørby (V), der er formand for udvalget for regional udvikling i Midtjylland, så valgte man godkende ansøgningen fra Herning, fordi regionen vurderede, at VM ellers ikke ville være havnet i Herning – og at eventen vil gavne turismen og erhvervslivet i regionen.

»Jeg ved af erfaring, at den her type begivenheder ikke kommer til provinsen, med mindre man betaler dem for at komme. Det er prisen. Den har man så ønsket at betale i Herning Kommune og så anmodet regionen om at støtte også«, siger Jørgen Nørby (V).

Hvorfor bad I ikke om at se et budget for VM?

»Jamen det kan jeg ikke huske. Det er jo efterhånden længe siden. Vi har et tæt samarbejde med vores kommuner, og når der kommer sådan en ansøgning, så stiller vi da ikke spørgsmålstegn ved det. Vi går da ud fra, at den er i orden. At der så er et overskud, det har man da sikkert vidst i Herning. Men man har samtidig også vidst, at støtten var nødvendig, hvis det her VM ikke bare skulle placeres i hovedstaden som alt muligt andet«, siger udvalgsformanden.

»Der er her tale om et erhvervsudviklingsprojekt, hvor vi vurderer, at pengene vil komme ind igen. For mig er det afgørende, at VM endte her i regionen og ikke kun i hovedstaden. Og det var det gjort, hvis ikke vi havde støttet. For Herning havde nok ikke løftet opgaven selv«.

Hvor ved du det fra?

»Det er min vurdering. Det er en politisk vurdering, hvor man ikke går ind og siger: »Er I nu helt sikre på, at I ikke ville have gennemført det selv?«. Det her er en vurdering, hvor vi siger, at det er til gavn for ikke bare Herning, men hele regionen«.