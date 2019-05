Indersiden: Ståle bliver aldrig fyret. Ny Brøndby-træner kommer måske for sent. Esbjerg frygter nedrykning

FOR ABONNENTER

FC Københavns mestre spillede 52 kampe i forskellige turneringer i løbet af sæsonen, der er lige ved at slutte. Især i efteråret var programmet tæt, og masser af kræfter blev brugt på den europæiske scene. Derfor kan man måske have forståelse for, at Solbakken-spillerne var lidt trætte fysisk og mentalt og slog op i banen, da mesterskabet var sikret, og forleden lod FC Nordsjælland vinde for første gang med Flemming Pedersen som cheftræner. Og det var da ikke pænt, at FCK’erne tabte tre kampe på stribe med sammenlagt 4-11 i målscore. Pokal- og sølvvinderne fra Herning meldte sig også ud af superligaturneringen før tid og led to nederlag med 2-6 i måltal.