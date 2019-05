18-årig nordmand scorer 9 mål i en VM-kamp og GOG er i DM-finalen

Direkte sport i tv TV 2 16.00 Håndbold: GOG-Skjern (m) TV 2 Sport 18.25/21.15 Speedway: DM 3.00 Basketball: Raptors-Warriors TV3 Sport 16.00 Fodbold: Lyngby-Vendsyssel 20.00 Atletik: Diamond League Canal 9 18.00 Fodbold: Hobro-Viborg Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open 13.00 Cykling: Giro d’Italia 17.15 Tennis: French Open Eurosport 2 11.00/19.00 Tennis: French Open 21.00 Golf: The Memorial Tournament

Håndbold. Trods en føring på 12-6 blev Skjern besejret af GOG i mændenes tredje DM-semifinale. GOG vandt 28-25 og er dermed i finalen for første gang siden 2008. Skjerns forsvarende mestre førte 13-9 ved pausen og med 17-13, inden GOG begyndte at nærme sig for alvor. Det skete ved 23-23, hvorefter Niclas Kirkeløkke bragte hjemmeholdet foran 24-23 og dermed på sejrskurs. GOG møder i finalen Aalborg, der i to kampe besejrede Bjerringbro-Silkeborg i den anden semifinale.

Fodbold. Norge var efter to nederlag til Uruguay og New Zealand nærmest ude af VM-slutrunden for U20 i Polen, men så skete der noget helt vanvittigt i den sidste gruppekamp mod Honduras. Norge vandt 12-0 og 18-årige Erling Braut Håland scorede 9 mål. Alle 9 sendt i kassen med venstrebenet, og kun det ene på straffespark. Håland scorede Norges mål nummer 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 og 12. Sejren er den største i turneringens historie, og rekorden for flest mål i en VM-kamp for U20 var tidligere de 6 Adailton scorede, da Brasilien slog Sydkorea 10-3 i 1997. Med sejren har Norge en chance for at komme videre til 1/8-finalerne som en af de fire bedste treere, men Hålands navn er allerede gået videre. Erling Håland, der er søn af den tidligere landsholdsspiller Alf-Inge Håland, skiftede 1. januar i år fra Molde til østrigske Red Bull Salzburg på en 5-årig kontrakt.

Speedway. Efter syv danske mesterskaber på stribe blev Niels-Kristian Iversen detroniseret, da Kenneth Bjerre på suveræn vis sikrede sig DM-titlen i Holsted. Kenneth Bjerre vandt alle sine fem indledende heats og var således sikker på titlen inden finaleheatet, som han også vandt.

Cykling. 18. etape af Giro d’Italia blev vundet af Damiano Cima (Nippo Vini Fantani), der snød sprinterne og lige akkurat med få meters forspring forsvarede et langt udbrud helt til målstregen.

Golf. Ugens European Tour-turnering i Belgien spilles efter et alternativt system, hvor de 64 bedste efter de første to runder møder hinanden i knockoutkampe over 9 huller. Jeff Winther har efter en første runde i 67 slag kurs kom avancement, da han er på en delt 5.-plads i sin gruppe, hvorfra de 32 bedste avancerer. Også Søren Kjeldsen i 70 samt Joachim B. Hansen, Lasse Jensen og Anders Hansen i 71 slag er inden for cutgrænsen.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix Andreas Christensen (nr. 2 fra højre) med pokalen efter 4-1-sejren over Arsenal. Holdkammeraterne er fra højre Ethan Ampadu, Gary Cahill og Conor Gallagher..

Fodbold. Andreas Christensen blev den første dansker til at vinde Europa League siden Christian Poulsen triumferede med Sevilla i 2007, da turneringen stadig hed Uefa Cuppen. For den danske landsholdsspiller var sejren over Arsenal det hidtidige højdepunkt i karrieren. »Jeg er superglad. Det er min første finale, og jeg kunne godt mærke lidt nerver, men jeg synes, at jeg styrede det fint. Jeg har spillet alle europæiske kampe. Jeg synes, at jeg har gjort mit, og jeg er utrolig stolt over, at det er endt med det her«, sagde danskeren til tv-stationen 6’eren.

Tennis. Novak Djokovic kom nemt videre til 3. runde i French Open, da den topseedede serber vandt 6-1, 6-4, 6-3 over finnen Henri Laaksonen. Også østrigeren Dominic Thiem (seedet 4) og tyskeren Alexander Zverev (seedet 5) er videre.

Tennis. Naomi Osaka afværgede et truende nederlag i 2. runde af French Open, da hun efter to timer og 50 minutter havde nedkæmpet Victoria Azarenka i tre sæt med cifrene 4-6, 7-5 og 6-3. Men den tidligere verdensetter Azarenka vil ærgre sig grusomt de kommende dage, for hun havde krammet på den aktuelle nr. 1 på verdensranglisten. Hviderusen havde vundet 1. sæt, var oppe med et break i 2. sæt og kunne serve sig foran 5-3. Men hun tabte et langvarigt parti til Osaka, som dermed brød tilbage og efterfølgende vandt andet og tredje sæt.

Fodbold. Det Italienske Fodboldforbund har omstødt en tvangsnedrykning af Palermo, der ellers var blev sendt ned i serie C på grund af rod i økonomien. Palermo slipper i stedet med at blive fratrukket 20 point, hvilket sender klubben fra 3.- til 11.-pladsen i den netop overståede serie B, samt en bøde på 500.000 euro (ca. 3,7 mio. kr.).

Tennis. Frederik Løchte Nielsen er klar til 3. runde i herredouble ved French Open. Sammen med sin hollandske makker Robin Haase besejrede den danske veteran det rent britiske par Cameron Norrie og Daniel Evans i tre sæt med cifrene 2-6, 6-2 og 6-3. Løchte Nielsen og Haase er seedet som nr. 14 i grandslam-turneringen.

Fodbold. 33-årige Johan Absalonsen tager endnu en sæson Sønderjyske. Det bliver hans 7. i superligaklubben, som han indtil nu har spillet 150 kampe for.

Tennis. Den 17-årige amerikaner Amanda Anisimova stod for en artig overraskelse, da hun i 2. runde af French Open besejrede den 11. seedede Aryna Sabalenka i to sæt med cifrene 6-4 og 6-2. Anisimova er den yngste spiller blandt verdens 100 bedste, men er som nr. 54 en del lavere rangeret end hviderusseren på 11. pladsen. Den unge amerikaner besejrede også Sabalenka ved Australian Open i januar.

Fodbold. Luciano Spaletti er færdig som træner i den italienske storklub Internazionale, skriver klubben på Twitter. Spaletti nåede to sæsoner i Serie A-klubben, der sluttede som nr. 4 i år og dermed kvalificerede sig til Champions League. Luciano Spaletti har tidligere været træner i blandt andet Roma og Zenit Skt. Petersborg.