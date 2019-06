Stolt anfører: »Jeg bliver hele tiden mere erfaren, hjernen bliver større, og jeg er bedre til at kontrollere følelserne«

Han vil tage ansvar og vise træneren og medspillerne, at de kan regne med ham. Og han vil blive den bedste Pierre, han kan nå at blive.

FOR ABONNENTER

Da Pierre-Emile Højbjerg i den første tid i England ikke var blevet fast mand på holdet i Southampton FC, og Åge Hareide i et par sæsoner ikke gjorde brug af ham på landsholdet, trænede Højbjerg som en rasende. Nogle gange gik han i styrkerummet i klubben midt om natten, når han kom sent hjem med truppen fra en udekamp, hvor han ikke havde fået spilletid. Han bad om at få kampe på andetholdet, han brugte løbeskoene på fridage, og han gjorde alt for at styrke sin fysik og teknik og være klar og fit til at slå til, når chancen kom.