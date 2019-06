Holger Rune debuterer med sejr, Bendtner er færdig i Rosenborg og Totti er færdig i Roma

Baseball-trøje solgt for 37 millioner kroner og Uruguay vinder 4-0 over Eduador.

Fodbold. Nicklas Bendtner er færdig i Rosenborg og skal finde sig en ny klub i det kommende transfervindue. »Han har mere eller mindre spillet sin sidste kamp for Rosenborg«, siger træneren Eirik Horneland til Eurosport dagen efter Rosenborg vandt 3-0 over Vålerenga i Elitserien uden Bendtner i truppen. Bendtner spillede sæsonens første 5 kampe, der gav Rosenborg 2 point, og han har ikke spillet siden 28. april, da Rosenborg tabte 3-0 til Molde. 31-årige Bendtner har en kontrakt med Rosenborg, der løber året ud.

Tennis. Holger Rune debuterede med en sejr, da den 16-årige dansker spillede sin første kamp i en Challenger-turnering. I Blois i Frankrig vandt Holger Rune 6-1, 3-6, 6-3 over colombianeren Nicolas Barrientos. Sejren i juniorrækken ved French Open havde givet Holger Rune et wildcard til turneringen, hvor han i anden runde møder den 10.-seedede, Constant Lestienne.

Fodbold. Kønt eller spændende var det ikke, men 0-0 var et godt resultat for både Spanien og Kina, der er videre ved kvindernes VM-slutrunde som henholdsvis toer og en af de bedste treere. Tyskland vandt 4-0 over Sydafrika og vinder gruppe B, der som den første blev færdigspillet.

Bowling. Efter guld og bronze i double vandt Danmark endnu en medalje ved EM i München, da Jesper Agerbo, Mik Stampe og Thomas Larsen fik sølv i trio. Danskerne slog i semifinalen Sverige med 616-563, og selv om det blev flere point i finalen, vandt Italien 691-632.

Fodbold. Efter at have stoppet sin aktive karriere har Francesco Totti været tilknyttet AS Romas ledelse som teknisk direktør, men den post meddelte den 42-årige italiener i dag på en pressemøde, at han forlader, fordi klubben i to år ikke har lyttet til ham. »Jeg fik aldrig mulighed for at sige min mening. De involverede mig aldrig. Det er, hvad der kan ske det første år, men ikke i to år. De kendte til mit ønske om at gøre en masse for holdet, men ønskede det ikke. De holdt mig ude af det hele. Det er en dag, jeg aldrig havde håbet på skulle komme«, sagde Francesco Totti.

Golf. 18-årige Nicolai Højgaard, Årets Fund i dansk idræt i 2018, opnåede sin bedste placering som professionel, da han som ugens bedste dansker blev nummer 14 i Challenger Tour-turneringen Pas de Calais Golf Open. Det var anden gang ud af fire, Nicolai Højgaard tjente point til sæsonens rangliste, hvor han som nummer 59 overgås af fire andre danskere: Martin Leth Simonsen (nr. 8), Mark Flindt Haastrup (nr. 11), tvillingebror Rasmus Højgaard (nr. 14) og Benjamin Poke (nr. 44). Der er afviklet 7 af de 25 turneringer, der tæller til ranglisten, hvor de 15 bedste sikrer sig adgang til næste sæsons European Tour.

Fodbold. Arsenal har forfremmet den svenske U23-træner Fredrik Ljungberg til assistent for cheftræner Unai Emery. 42-årige Ljungberg får blandt andet til opgave at integrere de unge spillere i klubben, som han selv spillede for fra 1998 til 2007.

Fodbold. AGF har hentet en ’ny’ Duncan. Den 19-årige australske midtbanespiller Zach Duncan fra Marconi Stallions har fået en 4-årig kontrakt med klubben, hvor Morten ’Duncan’ Rasmussen indledte sin lange karriere, der den forgangne sæson har udspillet sig i Enosis Neon Paralimni i den cypriotiske liga.

Håndbold. Mens Hollands kvinder i de seneste år har været en magtfaktor ved EM og OL, kniber det mere for mændene at sætte deres fodaftryk ved internationale mesterskaber. Men måske er der håb, for Hollands herrelandshold har for første gang nogensinde kvalificeret sig til en EM-slutrunde. Kvalifikationen til næste års slutrunde i Sverige, Norge og Østrig kom i hus med en sejr på 25-21 over Letland, for den sikrede Holland en plads som nr. 3 i puljen, der lige akkurat rakte til en EM-billet. Letland, som Holland altså slog, skal også til EM for første gang.

Fodbold. Martin Ørnskov har forlænget sin kontrakt med Lyngby for yderligere et år. Ørnskov kom til Lyngby i 2016, og var i den netop overståede sæson med til at spille klubben op i Superligaen.