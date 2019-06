Berygtet møde har indhentet Platini, men er politiets hovedmål den tidligere franske præsident?

Sagen kort

Platinis deroute

25. september 2015: Schweiziske myndigheder indleder en sag mod Sepp Blatter, der er mistænkt for at have overført 13 mio. kr. til Michel Platini.

21. december 2015:Fifa’s etiske komité idømmer både Blatter og Platini 8 års udelukkelse fra alle fodboldrelaterede aktiviteter.

7. januar 2016:Platini meddeler, at han trækker sit kandidatur til præsidentposten i Fifa, da han ikke længere har hverken tid eller lyst til at stille op.

9. maj 2016: Den Internationale Sportsdomstol sætter Michel Platinis karantæne ned til 4 år, så den udløber 8. oktober 2019. Han trækker sig om Fifa-præsident.

18. juni 2019: Platini bliver afhørt af franske myndigheder om tildelingen af VM til Qatar.













