Platini hentet af politiet: Ni år gammel beskidt Qatar-affære vil ikke dø

Den skandaliserede tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Michel Platini, er ifølge det franske medie Mediapart blevet arresteret og tirsdag morgen ført til det franske politis antikorruptionsenheds lokaler i en forstad til Paris.

Mediepart skriver, at Platini er blevet arresteret i en sag, der har forbindelse til den fortsat særdeles omdiskuterede tildeling af Qatar som VM-vært i 2022. Han er under mistanke for både »aktiv og passiv korruption«, mener Mediapart at vide.

Anonyme kilder hos de franske myndigheder har ifølge avisen Le Monde og nyhedsbureauet Reuters bekræftet, at Platini er i myndighedernes varetægt.

Michel Platini blev for tre år siden idømt en 6 år lang udelukkelse fra al fodbold for brud på en række etiske regler. Det skete i forbindelse med en gigantisk korruptionsskandale i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), men han fik senere sin udelukkelse nedsat til 4 år. Karantænen har udløb i oktober i år, og Platini har bebudet at han vil tilbage til fodbolden.

Tætte forbindelser til Qatar

Det har tidligere været fremme, at Michel Platini stemte for Qatar som VM-vært i 2022 og forud for afstemningen havde han hemmelige møder med qatareren Mohamed Bin Hammam, der er tidligere vicepræsident i Fifa og nu er udelukket fra al fodbold på livstid på grund af korruption.

To personer med tæt direkte forbindelse til den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy er ligeledes impliceret i sagen, skriver Le Monde. Nicolas Sarkozy var Frankrigs præsident, da Qatar i 2010 fik deldelt VM-værtskabet efter 4 valgrunder og stemmerne 14-8 i direkte afsluttende duel med USA.

10 dage før VM-afstemningen i 2010 var der ifølge Mediasat en sammenkomst i præsidentens Elysee-palads. Her deltog Nicolas Sarkozy, to rådgivere, Platini samt Qatars daværende kronprins og nuværende emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Oprindeligt skulle 24 medlemmer af Fifa’s eksekutivkomité have stemt 2. december 2010, men to medlemmer fra Tahiti og Nigeria var på forhånd udelukket, da de et par dage før afstemningen blev optaget på video i færd med at lufte muligheden for at sælge deres stemmer.

Af de 22 der stemte, er mindst 12 senere blevet suspenderet eller udelukket i forbindelse med intern oprydning i Fifa og flere kontinentale forbund og sager ført i nationalt regi. 2 er døde.

Et problemfyldt vinter-VM

VM-turneringen i Qatar i 2022 er siden blevet lidt af en bastard. Turneringen er grundet det nådesløse sommerklima rykket til november og december, hvilket bliver lidt af en logistisk udfordring for de store europæiske ligaer, der leverer langt hovedparten af VM-spillerne.

Tillige scorer Qatar særdeles lavt, når det gælder menneskerettigheder. Det er flere gange blevet påpeget af Human Rights Watch og Amnesty International, at et stort antal af de migrantarbejdere, der skal bygge VM-arenaerne, lever og arbejder under kummerlige forhold.