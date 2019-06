Ebbe Sand ringede til Canada og ændrede ny Brøndby-træners planer

FOR ABONNENTER

Ebbe Sand var både glad og tydeligt lettet, da han, endelig, kunne præsentere Brøndbys nye trænertrio, Niels Frederiksen, Martin Retov og Jesper Sørensen. »Det helt rigtige team«, sagde sportsdirektøren. Niels Frederiksen som chef var noget af en overraskelse for de fleste. At Retov fortsætter som assistent er helt logisk, mens ingen havde set det komme, at Jesper Sørensen blev hentet ind som assistent nummer to.