Hollands kvinder header sig frem i VM-semifinalen

Fodbold. Italien og Holland spillede lørdag eftermiddag om en plads i kvindernes VM-semifinale, og den duel slap hollænderne bedst fra, da de orangefarvede vandt 2-0. Længe holdt Italien stand under et hollandsk pres, men Vivianne Miedema udnyttede et fint indlæg fra Sherida Spitse til at heade bol den i mål til 1-0 efter cirka 70 minutters spil. Spitse fortsatte med sin fine indlæg, og det udnyttede holdkammeraten Stefanie van der Gragt til flot at heade bolden i nettet, da der manglede godt ti minutter.

Tennis. USA’s unge talent Taylor Fritz kronede lørdag en god uge i Eastbourne med titlen, efter han besejrede den langt mere erfarne landsmand Sam Querrey 6-3, 6-4. Det var karrierens første ATP-titel til Taylor Fritz, der ser ud til at ramme formen på græs på det helt rigtige tidspunkt med få dage til sin 1. runde-kamp ved Wimbledon.

De europæiske olympiske lege. Mia Blichfeldt leverede lørdag en meget engageret og overbevisende indsats, da hun vandt sin badminton-semifinale ved European Games i Minsk med 21-14, 21-11 over russiske Evgenia Kosetskaya. Ikke mindst den mentale indstilling var virkelig skarp. Det får danskeren også brug for i finalen, hvor hun skal møde britiske Kirsty Gilmour, der tidligere lørdag besejrede den topseedede dansker Line Kjærsfeldt.

Karoline Pliskova har vist stor Wimbledon-form hele ugen i Eastbourne, hvor hun lørdag tog titlen. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Tennis. Karolina Pliskova havde leveret på et fremragende niveau hele ugen, før hun lørdag spillede finale i Eastbourne mod tyske Angelique Kerber – og det blev tjekken ved med. Med en lav fejlprocent, et hav af vinderslag fra både forhånd og baghånd samt en stor serv gjorde Pliskova livet surt for Kerber, og tjekken vandt 6-1, 6-4. En nærmest perfekt optakt til Wimbledon, hvor Pliskova lægger ud mod kinesiske Lin Zhu.

Fodbold. Manchester Uniteds udskældte angriber Alexis Sánchez sendte Chile videre til semifinalerne ved Copa América efter en sejr i straffesparkskonkurrence over Colombia. Det var anden gang i kvartfinalerne ved Copa América, at der skulle en straffesparkskonkurrence til for at finde en vinder efter et 0-0-opgør. Natten til fredag dansk tid slog Brasilien Paraguay ud efter straffesparkskonkurrence, og natten til lørdag gjorde den forsvarende mester i turneringen, Chile, det onde ved Colombia. Straffesparkskonkurrencen endte 5-4 til Chile, hvor Colombias William Tesillo var den eneste, der missede et straffespark. Han tog Colombias femte spark.

Alexis Sánchez har mødt meget modgang den seneste sæson, men natten til lørdag sendte han Chile til semifinalen i Copa América. Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

Efterfølgende udnyttede Alexis Sánchez afbrænderen, da han scorede på Chiles femte spark. To gange i løbet af den ordinære kamp fik Chile annulleret et mål, efter at dommeren måtte bruge videosystemet VAR. Chile skal i semifinalen møde vinderen af turneringens sidste kvartfinale, der står mellem Uruguay og Peru. Holdene spiller lørdag aften dansk tid.

Fodbold. FC Nordsjælland har ansat Carit Falch som assisterende træner på klubbens førstehold. Han skal samtidig være analytiker og tilknyttes som udviklingstræner på klubbens akademi. Han har tidligere været tilknyttet klubben som ungdomstræner. 42-årige Falch har også en fortid som cheftræner for Brønshøj, FC Helsingørs U19-hold, cypriotiske Enosis Neon Paralimiou og Litauens U21-landshold.

De europæiske olympiske lege. Anders Antonsen er klar til finalen ved European Games i Minsk. Lørdag sejrede han i suveræn stil over israeleren Misha Zilberman med sætcifrene 21-9, 21-11. Mødet mellem verdens nr. 13 og 42 blev aldrig spændende. Hurtigt var danskeren foran med 10-3 og havde reelt afgjort første sæt midtvejs. Og i andet sær var danskeren også meget dominerende. I finalen må danskeren også påtage sig favoritrollen, når han skal dyste mod franskmanden Brice Leverdez, der ligger nr. 33 i verden. Den 33-årige franskmand vandt sidste år bronze ved EM.