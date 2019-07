Skrønen om kvindefodbold modbevist: VM slår tv-rekord efter tv-rekord i flere lande

VM 2019 er blevet slutrunden, der endegyldigt har modbevist skrønen om, at ingen gider følge med i international kvindefodbold.

Kampene ved VM i Frankrig har nemlig ført til så mange markante seerrekorder i en lang række lande, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) antager, at cirka 1 mia. brugere og tv-seere vil have fulgt med på alle platforme, når finalen er blevet spillet søndag.

Allerede inden England og USA gik på banen til den første af de to semifinaler, havde dette VM været det mest sete i kvindefodboldens historie.

Amerikanske Fox Sports nåede et topniveau på 8,24 mio. seere, da USA spillede kvartfinale mod værtslandet Frankrig. Det var den mest sete fodboldkamp på tværs af kønnene, siden VM-finalen sidste år i Moskva mellem Frankrig og Kroatien. Altså et højere seerantal i USA end kampe i Champions League, Premier League eller hos de mandlige landsholdskollegaer. Selv om opgøret blev spillet fredag eftermiddag klokken tre på den amerikansk østkyst og klokken 12 på vestkysten.

Dette VM vil uden tvivl blive husket som det, hvor kvindefodbolden løftede sig op på et nyt niveau Kenneth Cortsen, forsker i sportsøkonomi

Til sammenligning var de 8,24 mio. seere syv procent flere, end da USA spillede kvartfinale mod Kina i 2015 ved VM i Canada, hvor kampen foregik i bedste amerikanske sendetid.

Den store amerikanske interesse for kvindelandsholdet er ikke overraskende. Det interessante er, hvor meget kvindefodbold har rykket sig i de øvrige nationer.

Det mærker det danske landsholds anfører, Pernille Harder, også. Hun er rejst rundt i Frankrig de seneste uger for at støtte sin kæreste, Magdalena Eriksson, der spiller på det svenske landshold.

»Samtlige barer har været fyldt med mennesker, der følger med i kampene på storskærme. Både i Rennes og Lyon har det været tydeligt, at flere franskmænd har fået øjnene op for kvindefodbold. Det franske landshold er blevet folkeeje, og det virker til, at det ikke kun blevet tilfældet for dem«, siger hun og tilføjer.

Pernille Harder har fulgt VM-slutrunden tæt i Frankrig og mærker en klar, øget interesse for kvindefodbolden. Foto: Tariq Mikkel Khan

»Nu har jeg kunnet følge det svenske landshold udelukkende som fan og konstatere, at svenskerne også er blevet meget glade for kvindefodbold. Førhen var det sådan, at en stor gruppe svenskere og flere medier så det som noget, der var kedeligt. Men sådan bliver det ikke beskrevet længere. I stedet er der historier om høje seertal, og at mange er blevet glade for kvindefodbold, selv om de ikke har fulgt med før«, siger Pernille Harder.

Mest sete kvindekamp nogensinde

Den udvikling er de ikke ene om i Sverige. Inden dette VM var den mest sete kvindekamp nogensinde i Italien VM-finalen fra 2015 mellem USA og Japan, hvor 202.844 italienere fulgte med. Det seertal blev øget mere end 35 gange til kampen mellem Italien og Brasilien i den indledende runde, som 7,3 millioner italienere så.

Netop Brasilien skabte sammen med Frankrig den mest sete kvindekamp nogensinde i ottendedelsfinalen. Mere end 35 mio. brasilianere så kampen på Globo TV. Derudover fulgte 10,6 mio. franskmænd med på den kommercielle tv-kanal TF1. Samme TF1 nåede sit højeste seertal nogensinde, da 10,7 mio. franskmænd så kvartfinalen mod Frankrig. Det var mere end halvdelen af alle franske tv-seere på det tidspunkt.

»Dette VM vil uden tvivl blive husket som det, hvor kvindefodbolden løftede sig op på et nyt niveau. Interessen er større blandt fans, tv-seere, og der er langt flere akkrediterede journalister i Frankrig. Vi lever i en tid, hvor diversitet og ligestilling er meget vigtig. Kvindefodbolden har stærke forbilleder og er et godt talerør for sådanne emner, og samtidig er forbundene endelig begyndt at investere tilstrækkelig med penge i sporten«, siger Kenneth Cortsen, som forsker i sportsøkonomi ved University College Nordjylland.