»I’m not going to the fucking White House«: Hun splitter sit land i de mest sprængfarlige emner og får Trump til Twitter-tasterne

Megan Rapinoe var den første hvide atlet til at tilslutte sig Colin Kaepernicks knælende protest. Nu bliver kvindelandsholdets anfører både hyldet og hadet for at diskutere homoseksualitet, hudfarve, ligestilling og Donald Trump.