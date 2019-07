FC København sælger Denis Vavro til italienske Lazio Denis Vavro kom til FC København for to år siden, og nu fortsætter han karrieren i Lazio, bekræfter FCK.

Forsvarsspilleren Denis Vavro fortsætter karrieren i italienske Lazio.

Det bekræfter FC København i en pressemeddelelse torsdag aften sent.

Det samme gør Lazio, som på sin hjemmeside beretter, at klubben og slovakiske Vavro har indgået en femårig kontrakt.

Denis Vavro kom til FC København for to år siden, da han skiftede fra MSK Zilina i hjemlandet.

»Jeg har virkelig haft det fantastisk i FCK, som jeg skylder alt for den her mulighed. Jeg er meget taknemmelig over alt det, jeg har lært fra trænere og medspillere i klubben, som har hjulpet mig til at udvikle mig som spiller og som menneske«.

»Det er den oplæring som professionel fodboldspiller på og udenfor banen, der har bragt mig til den her store chance«.

»Jeg vil også gerne takke de mange FCK-fans, der har støttet mig i gode og dårlige tider, når jeg og holdet havde mest brug for det«, citeres Denis Vavro blandt andet for i pressemeddelelsen.

Var med til sikre guldet

23-årige Vavro har i løbet af sommeren været rygtet væk fra FCK, efter at han i den forgangne sæson var med til at sikre FCK guldet.

Han opnåede at spille 85 kampe for københavnerne, og i perioden er han også kommet ind over det slovakiske landshold.

FCK-træner Ståle Solbakken kalder salget for et godt bevis på, at FCK kan udvikle spillere og sælge dem til store klubber.

»Denis er på mange måder et skoleeksempel på, hvordan vi gerne vil udvikle spillere i FCK og sende dem videre til de største ligaer og klubber«.

»Denis kom som en meget talentfuld, men også ufærdig spiler, og han har taget store udviklingsmæssige skridt i især det seneste år, efter at han fik lang snor og lærte meget det første år hos os«, siger Ståle Solbakken i pressemeddelelsen.

Et attraktivt salg

FCK melder ikke noget ud om salgsprisen, men Ståle Solbakken bekræfter, at der er tale om et attraktivt salg.

»Vi har nu fået et attraktivt økonomisk tilbud fra SS Lazio, og det er samtidig en stor mulighed for Denis. Kombineret med, at vi har fået en afløser på plads, har vi valgt at sige ja«.

»Vi ville ikke have gjort det her, hvis ikke vi følte, at vi beholdt styrken i holdet, og det mener vi, at vi gør med den nye spiller«, siger Ståle Solbakken.

Både Ekstra Bladet og B.T. har tidligere beskrevet, at FC København allerede har udset sig afløseren for Vavro, og at det angiveligt er FC Nordsjællands Victor Nelsson.

