Sverige knækker England i bronzedyst efter stærk start

Fodbold. England havde lørdag store håb om en succesrig VM-afslutning, men det blev Sverige, der løb med bronzen efter en 2-1-sejr. Svenskerne lagde bedst ud, da holdet i Nice jagtede en fjerde svensk VM-medalje, og under et godt pres på modstanderne kiksede en engelsk forsvarer et forsøg på at sparke bolden væk, hvilket blev effektivt udnyttet af Kosovare Asllani, der sendte bolden i nettet. Kort efter var holdkammerat Sofia Jakobsson ved at øge til 2-0, men bolden ramte stolpen. Det var en alvorlig advarsel til England, men det lykkedes ikke holdet at organisere sig, før Jakobsson havde bragt Sverige på 2-0, da hun fik god tid til en afslutning udefra. Det så meget svært ud for det engelske hold.

Men englænderne slog tilbage, da Fran Kirby reducerede efter en flot solopræstation. Holdet troede også, det blev 2-2, men Ellen White fik en ’scoring’ annulleret via VAR-systemet. Englænderne dominerede efter pausen, men holdet kom ikke frem til de ønskede målchancer. Det svenske kollektiv sloges samtidig hårdt i alle nærkampe og lurede stadig på at slå til på omstillinger. Men trods stor energi hos begge hold kom der ikke flere mål.

Tennis. Den syvfoldige Wimbledon-vinder Serena Williams har mange tvivlet på i denne sæson, og formen har heller ikke været imponerende. Men lørdag løftede hun sit spil og viste klasse, da det gik ud over tyske Julia Görges, der i 3. runde-opgøret blev besejret 6-3, 6-4. I 4. runde skal 11.-seedede Williams møde Carla Suárez Navarro. Topseedede Ashleigh Barty nedlagde endnu hurtigere det britiske wildcard Harriet Dart 6-1, 6-1 og møder næste gang USA’s Alison Riske.

Tour de France. Den forsvarende Tour-mester, Geraint Thomas (Ineos), styrtede i slutfasen, da 1. etape af Tour de France blev kørt lørdag i Bruxelles. Han har det okay, skriver Ineos på Twitter. »Jeg er ok. Jeg gav mig selv nok plads og undgik selve styrtet. Det vigtigste er, at jeg ikke kom til skade. Cyklen tog imod slaget, og jeg røg over«, siger briten til holdets Twitter-profil.

Tennis. Rafael Nadal ligner en spiller, som ikke bliver let at bremse i årets Wimbledon. Lørdag blæste han franske Jo-Wilfried Tsonga omkuld i 3. runde, da spanieren vandt 6-3, 6-3, 6-2 uden på noget tidspunkt at vakle. I 4. runde skal Nadal møde enten portugisiske Joao Sousa eller britiske Dan Evans.

Golf. Thorbjørn Olesen får svært ved at vinde denne uges Irish Open på European Tour. Lørdag faldt danskeren otte placeringer tilbage og indtager en samlet 14.-plads før søndagens sidste runde. Danskeren har seks slag op til den førende, englænderen Robert Rock, der lørdag satte banerekord på Lahinch-banen med en tredje runde i 60 slag – 10 slag under banens par.

Basketball. For under en måned siden spillede amerikaneren Kawhi Leonard en hovedrolle, da han hjalp Toronto Raptors til klubbens første NBA-titel nogensinde. Men nu er han fortid i klubben. Kawhi Leonard, en såkaldt free agent, skifter nemlig til Los Angeles Clippers og vender dermed tilbage til sin hjemby. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt ESPN.

Fodbold. U21-landsholdssspilleren Asger Sørensen skifter fra østrigske Red Bull Salzburg til tyske FC Nürnberg, der rykkede ud af den bedste række i sidste sæson.

Barbora Strycova ligner her en spiller i problemer, men lørdag skaffede hun en flot sejr over Kiki Bertens i Wimbledon. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Tennis. Tjekkiet markerer sig stærkt i næsten alle kvindernes turneringer, og lørdag ved Wimbledon lykkedes det den useedede Barbora Strycova at skaffe sig adgang til 4. runde, da hun noget overraskende knækkede den 4.-seedede hollænder Kiki Bertens 7-5, 6-1.

Tennis. Den tidligere dobbelte Wimbledon-vinder fra Tjekkiet, Petra Kvitova, fortsatte lørdag sin sikre stil ved dette års grand slam-turnering. I sin 3. runde-kamp mod polske Magda Linette kunne Kvitova uden problemer sikre billet til mandagens 4. runde ved at vinde 6-3, 6-2. Her venter enten Sloane Stephens fra USA eller briten Johanna Konta. USA’s Laura Davis, der overraskende sendte den forsvarende mester Angelique Kerber ud i 2. runde, havde til gengæld ikke mere at skyde med, da hun lørdag mødte Carla Suárez Navarro. Spanieren vandt hurtigt 6-3, 6-3.

Fodbold. Ronaldo blev i begyndelsen af juni afhørt af portugisisk politi som vidne i efterforskningen mod hackeren Rui Pinto, der står bag whistleblowerplatformen Football Leaks. Det skriver den portugisiske avis Diario de Noticias ifølge nyhedsbureauet AFP. Politiet er ikke vendt tilbage på AFP’s henvendelser om sagen. Lækkede dokumenter fra Football Leaks har skabt problemer for Ronaldo i forbindelse med en skattesag i Spanien.

Fodbold. Den spanske klub Atlético Madrid er blevet enig med Chelsea om at købe angriberen Alvaro Morata, der har været lejet ud til Madrid-klubben siden januar i år. Det bekræfter begge klubber på deres hjemmesider. Aftalen begynder officielt, når Moratas lejeophold i Atlético slutter 1. juli 2020.

Håndbold. Der er blevet taget hensyn til de danske seere, når kvindelandsholdet til december drager til Tokyo for at spille VM. Danmark skal nemlig spille alle sine kampe i det indledende gruppespil klokken 20.30 lokal tid, hvilket er klokken 12.30 i Danmark. Det fremgår af turneringsplanen fra arrangørerne. Med en tidsforskel på otte timer til Japan i december kunne kampene have risikeret at ligge midt om natten eller tidligt om morgenen dansk tid. De danske kvinder skal spille alle gruppekampene i Kumamoto Prefectural Gymnasium, hvor der er plads til 3.400 tilskuere. Danmark er i gruppe B med Australien, Sydkorea, Tyskland, Brasilien og Frankrig. Første opgave for landstræner Klavs Bruun Jørgensens mandskab er mod Australien 30. november.