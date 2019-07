Antonsen taber stor finale efter vildt drama

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 11.50 Cykling: Tour de France, 15. etape TV 2 Sport 09.00 Badminton: Indonesia Open 13.00 Svømning: VM, finaler 03.00 Svømning: VM, indledende TV3+ 18.00 Fodbold: FC Midtjyll.-FC Nordsjæll. TV3 Sport 10.00 Golf: British Open, 4. runde (m) 12.00 Fodbold: Silkeborg-AC Horsens 14.30 Golf: British Open, 4. runde (m) 23.55 Fodbold: Liverpool-Sevillia TV3 Max 14.00 Fodbold: Esbjerg-Hobro 17.00 Speedway: Par-VM 20.30 Dart: World Matchplay 00.30 Triatlon: World Series, mixed stafet Canal9 16.00 Fodbold: Randers FC-Brøndby Eurosport 1 11.55 Cykling: Tour de France Eurosport 2 09.45 Atletik: U20-EM 14.00 Fodbold: AaB-SønderjyskE 16.30 Atletik: U20-EM Vis mere

Badminton. Anders Antonsen spillede egentlig en flot finale søndag ved Indonesia Open, men det endte alligevel med, at Taiwans Tien Chen Chou tog titlen med cifrene 21-18, 24-26, 21-15. Som de antyder, blev det til et større slagsmål i andet sæt, hvor Antonsen fik kæmpet sig op og noterede fem sætbolde, før han erobrede sættet, der varede 38 minutter. Danskeren havde også gode muligheder i sidste sæt, hvor Chou så mere og mere træt ud, og med lidt mere erfaring var det måske endt med dansk gevinst. Men taiwaneseren lykkedes i perioder med at tage point via et aggressivt fladt alt-eller-intet-spil, og det var med at at afgøre duellen.

Fodbold. Gareth Bale er på vej væk fra storklubben Real Madrid. Waliseren var nemlig ikke en del af det Real Madrid-hold, der natten til søndag dansk tid tabte 1-3 til Bayern München i en testkamp i Houston, og det skyldes ifølge Real Madrid-træner Zinedine Zidane usikkerhed om Bales fremtid. »Han var ikke en del af truppen, fordi vi arbejder på hans afgang. Det var derfor, han ikke spillede«, siger Zidane ifølge AFP. Falder alt i hak, er Bale fortid i en af de kommende dage, siger franskmanden. »Vi må se, om det går igennem i morgen, og hvis det gør, er alt godt. For alles skyld håber jeg, at det sker snart«, siger Zidane. Det er seks år siden, at Gareth Bale skiftede til Real Madrid fra engelske Tottenham. Han har blandt andet været med til at vinde fire Champions League-titler med den spanske hovedstadsklub. »Der kommer bare en tid, hvor tingene er ovre. Jeg har intet imod ham. Vi skal tage beslutninger og ændre ting, det er det eneste, der ligger bag«, siger Zidane.

Fodbold. Superliganedrykkeren Vendsyssel FF har skrevet kontrakt med den 28-årige hollænder Ali Messaoud. Han skifter fra hollandske Excelsior, der i den forgangne sæson rykkede ud af Æresdivisionen. Messaoud har fået en toårig aftale i den nordjyske klub. Han er født og opvokset i Holland, men han har både spillet ungdomslandskampe for Holland og Marokko.

Boksning. Den filippinske stjerne Manny Pacquiao bliver i en alder af 40 år ved med at imponere i ringen. Søndag morgen dansk tid forsvarede han WBA-titlen i weltervægt med en pointsejr over den indtil da ubesejrede amerikaner Keith Thurman i Las Vegas. I tillæg kan Pacquiao nu også kalde sig WBA superverdensmester i weltervægt. »Det var sjovt. Jeg var oppe imod en stor fighter og stærk bokser. Vi boksede begge op til vores bedste«, siger Manny Pacquiao ifølge nyhedsbureauet AP. Allerede i første omgang sendte Pacquiao sin amerikanske modstander i kanvassen, og i femte omgang begyndte blodet at fosse ud af næsen på Thurman. Kampen gik alligevel alle 12 omgange, og det var op til dommerne at udpege verdensmesteren. Lettere usædvanligt var dommerne ikke enige om, hvem der skulle vinde kampen. To dommere havde 115-112 i Pacquiaos favør, mens den sidste dommer havde 114-113 til Thurman.

Golf. Efter et par gode første dage i årets sidste golfmajor, British Open, kom Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen lørdag lidt ned på jorden igen. De to danskere gik tredje runde i henholdsvis tre og seks slag over par efter et par besværlige runder på den udfordrende Royal Portrush-bane i Nordirland. Den har de seneste dage voldt flere af sportens største stjerner problemer. Det lykkedes blandt andre ikke Rory McIlroy, der som nordirer var på hjemmebane, Tiger Woods og Phil Mickelson at klare cuttet fredag. Lørdagens resultater efterlader Lucas Bjerregaard i et enkelt slag under par, hvilket stadig er et ganske godt resultat banens sværhedsgrad taget i betragtning, på en foreløbig delt 36.-plads. Thorbjørn Olesen indtager en delt 66.-plads i fire slag over par. Helt i front ligger Shane Lowry fra Irland i imponerende 16 slag under par inden søndagens sidste runde.