Indersiden: Da en skuffet og sur anfører blev glad igen på MC Arena i Herning

FC Midtjylland-sportchefen Svend Graversen og hans folk i afdelingen for køb og salg af spillere, udlejning og hjemtagelse af lejespillere har forrygende travlt. Måske har de slet ikke tid til at se kampene her i juli. Og sommerens transfervindue er åbent længe endnu. I sæsonens første superligaopgør fik brasilianske Paulinho debut, og den nye, dyrt indkøbte angriber Sory Kaba var klar til at blive skiftet ind mod FC Nordsjælland. Ved siden af ham sad anfører Jakob Poulsen og var sur, fordi han ikke er med fra start mere. Men han blev glad, da han fik spilletid i anden halvleg og var med til at køre 2-1-sejren i land. Jakob Poulsen er populær på MCH Arena, og FCM-fans undrer sig over træner Kenneth Andersens beslutning.