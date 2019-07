Kaos på bassinkanten: Blume arbejder videre med opsagt træner og Bromer kalder VM for spild af tid

Trods to danske rekorder er det fortsat tumulten uden for bassinet, der præger dansk svømning.

To danske rekorder og det første avancement til en semifinale burde give anledning til begejstring, men endnu en gang overskygges præstationerne i bassinet ved VM i Gwangju af begivenhederne på landjorden.

Tobias Bjerg fortsatte det seneste års eksplosive fremgang, da han i 50 meter brystsvømning forbedrede trods et kikset indslag sin egen danske rekord med 15 hundrededele til 27.13 sek., hvilket rækker til en semifinaleplads med 13.-bedste tid.

»Jeg er glad. Det var et af mine mål. Det er fuldstændigt perfekt. Nu har jeg en chance mere til at forbedre de ting, der ikke gik så godt her. Jeg er superglad«, sagde den Tobias Bjerg på bassinkanten til TV 2 Sport.

Også Anton Ørskov Ipsen var begejstret efter i 800 meter fri at have forbedret sin egen danske rekord fra april med et sekund til 7.48,74 min., selv om det resulterede i den frustrerende 9.-plads lige udenfor finalefeltet.

»Jeg er meget, meget tæt på. Jeg slår min personlige rekord med over et sekund, så jeg er super tilfreds med løbet. Der var god fart til sidst, men de andre slog ind lige inden mig«, siger Anton Ørskov til TV 2 Sport efter at have været 0,62 sek. fra den 8.-plads, hvor den forsvarende kinesiske verdensmester, Sun Yang, lige akkurat kneb sig videre til finalen.

Så var marginalerne betydeligt større, da den tidligere europamester Viktor Bromer efter at have været finalist ved VM 2015, OL 2016 og VM 2017 blev nummer 26 i 200 meter butterfly. En skade og trænerskiftet på Det Nationale Træningscenter har fuldstændig spoleret hans sæson.

»Jeg fortryder, at jeg tog med. Det er spild af min tid, og det er spild for de danske seere at skulle følge med. Det er ikke fair over for dem, at vi bliver udstillet på den her måde under de her forhold, og at de skal hypes op til vores løb og håbe på det bedste for os, når vi ikke selv gør det«, sagde et tydeligt frustreret Viktor Bromer til TV 2 Sport.

Han har under VM da også meddelt, at både han og Mie Ø. Nielsen efter VM forlader NTC for at tage tilbage til Aalborg og træne under Eyleifur Johannesson som det var tilfældet, da de inden for en time begge blev europamestre i Berlin i 2014.

Selv om det nu er hendes træner fra 2016, Stefan Hansen, der står for træningen på NTC, har den olympiske mester Pernille Blume heller ikke haft tillid til det setup, svømmerne er blevet tilbudt, efter træneren Martin Truijens og assistenten Mads Bjørn Hansen for to måneder siden forlod deres stillinger efter uoverensstemmelser med Dansk Svømmeunion.

Mens resten af VM-holdet var på træningslejr i Nagano i Japan trænede Pernille Blume alene sammen med den nu tidligere NTC-træner, Martin Truijens.

»Unionen støttede op om det. Jeg spurgte om lov, og de sagde, at det var helt i orden, at jeg selv sørgede for bassintid, og at det så bare var mig og Martin på kanten«, fortæller Pernille Blume til TV 2 Sport.

»Det har været et turbulent og svært år for mig, fordi jeg har haft mange skader. Og da det her så skete, kom det meget ud af det blå. Det har været rart at få en lille form for stabilitet, selvom det har været specielt, at det bare var os to, der skulle sørge for alting selv«, siger Pernille Blume.

Hendes eneste individuelle start ved VM bliver 50 meter fri, men afhængig af de kommende resultater ved stævnet kan hun være i spil til sidstedagens medleyholdkap. Dens muligheder for OL-kvalifikation, hvilket kræver en 12.-plads, skrumpede en anelse, da Matilde Schrøder i den individuelle 100 meter brystsvømning i går med 1.09,62 min. var over et sekund fra sin personlige rekord fra april.